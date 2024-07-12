Китайська військова делегація приїхала до Білорусі: обговорюють тилове співробітництво

Про це повідомляє міноборони Білорусі.

Зазначається, що з 11 по 13 липня у Мінську перебуває китайська військова делегація Об'єднаних сил матеріально-технічного забезпечення Народно-визвольної армії Китаю.

"Сьогодні (12 липня, - ред.) відбулися переговори з питань двостороннього співробітництва в галузі тилового забезпечення збройних сил Білорусі та Китаю, обговорено перспективи та нові напрями взаємодії", - йдеться у повідомленні.