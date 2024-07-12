Китайська військова делегація приїхала до Білорусі: обговорюють тилове співробітництво
До Мінська прибула китайська військова делегація. Сторони провели переговори щодо співробітництва в галузі тилового забезпечення збройних сил країн
Про це повідомляє міноборони Білорусі.
Зазначається, що з 11 по 13 липня у Мінську перебуває китайська військова делегація Об'єднаних сил матеріально-технічного забезпечення Народно-визвольної армії Китаю.
"Сьогодні (12 липня, - ред.) відбулися переговори з питань двостороннього співробітництва в галузі тилового забезпечення збройних сил Білорусі та Китаю, обговорено перспективи та нові напрями взаємодії", - йдеться у повідомленні.
- У суботу, 6 липня 2024 року, на білоруському військовому аеродромі "Барановичі" вперше в історії приземлився великий транспортний борт з Китайської Народної Республіки.
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