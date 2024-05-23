Колишня конкурентка Трампа Ніккі Гейлі заявила, що підтримає його на президентських виборах
Ексгубернаторка Південної Кароліни та колишня суперниця Дональда Трампа Ніккі Гейлі заявила, що підтримає його на президентських виборах у листопаді 2024 року
Про це інформує CNN.
Про таке рішення Гейлі заявила на своєму першому публічному виступі після виходу з республіканських президентських праймеріз понад два місяці тому. Вона зазначила, що у важливих для неї питаннях, включно з зовнішньою політикою, імміграцією та економікою, Трамп "не був ідеальним", втім, чинний президент Джо Байден "був катастрофою".
"Тому я буду голосувати за Трампа", - сказала Гейлі.
Вона додала, що не шкодує про участь у виборах та вдячна виборцям, які продовжили її підтримувати навіть після вибуття з перегонів.
"Трамп вчинив би розумно, якби звернувся до мільйонів людей, які проголосували за мене і продовжують мене підтримувати, а не вважав, що вони просто будуть з ним. І я щиро сподіваюся, що він це зробить", - наголосила Гейлі.
- 5 березня Ніккі Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії. Її конкурент Дональд Трамп та чинний президент США Джо Байден прокоментували.
- 11 травня агентство Axios повідомило, що кампанія Трампа активно розглядає кандидатуру Гейлі, щоб допомогти колишньому президенту повернути собі Білий дім. Водночас Трамп спростував це повідомлення.
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