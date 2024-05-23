Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Колишня конкурентка Трампа Ніккі Гейлі заявила, що підтримає його на президентських виборах

Колишня конкурентка Трампа Ніккі Гейлі заявила, що підтримає його на президентських виборах

23 травня, 2024 четвер
05:33
Світ вибори в США, Ніккі Гейлі

Ексгубернаторка Південної Кароліни та колишня суперниця Дональда Трампа Ніккі Гейлі заявила, що підтримає його на президентських виборах у листопаді 2024 року

Зміст

Про це інформує CNN. 

Про таке рішення Гейлі заявила на своєму першому публічному виступі після виходу з республіканських президентських праймеріз понад два місяці тому. Вона зазначила, що у важливих для неї питаннях, включно з зовнішньою політикою, імміграцією та економікою, Трамп "не був ідеальним", втім, чинний президент Джо Байден "був катастрофою".

"Тому я буду голосувати за Трампа", - сказала Гейлі. 

Вона додала, що не шкодує про участь у виборах та вдячна виборцям, які продовжили її підтримувати навіть після вибуття з перегонів. 

"Трамп вчинив би розумно, якби звернувся до мільйонів людей, які проголосували за мене і продовжують мене підтримувати, а не вважав, що вони просто будуть з ним. І я щиро сподіваюся, що він це зробить", - наголосила Гейлі. 

  • 5 березня Ніккі Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії. Її конкурент Дональд Трамп та чинний президент США Джо Байден прокоментували.
  • 11 травня агентство Axios повідомило, що кампанія Трампа активно розглядає кандидатуру Гейлі, щоб допомогти колишньому президенту повернути собі Білий дім. Водночас Трамп спростував це повідомлення. 
Теги:
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
Вєрка Сердючка
22 травня, 2024 середа
Після скандалу з російськомовними піснями на концерті в Києві Сердючка переспівала свій хіт українською
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
21 травня, 2024 вiвторок
Ф'юрі ухвалив важливе рішення щодо реваншу з Усиком
росія прапор занепад
21 травня, 2024 вiвторок
Росія вирішила в односторонньому порядку змінити кордони з Литвою і Фінляндією у Балтійському морі
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.66
    Купівля 39.66
    Продаж 40.13
  • EUR
    Купівля 42.94
    Продаж 43.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
23 травня
04:49
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Йоганніс розповів, за яких умов Румунія може передати систему Patriot Україні
04:25
Дія.Сіті
Резидентами Дія.City стала тисяча компаній
03:41
Китай та США
Китай ввів санкції проти 12 американських компаній з виробництва зброї
03:17
Ілюстративне фото
У Дії тимчасово не працюватимуть дві послуги для водіїв: деталі
02:58
З двох прикордонних міст Сумщини евакуювали 1,5 тис. людей
02:21
Франція
У Франції пройшли випробування модернізованого ядерного носія
01:49
Міноборони за тиждень зареєструвало 13 нових зразків озброєння та техніки
01:20
Ліам Гемсворт
З'явився трейлер 4-го сезону "Відьмака" з Ліамом Гемсвортом в головній ролі
01:00
незаконно вивезені археологічні артефакти
Нідерланди повернули Україні незаконно вивезені археологічні артефакти
00:36
Укрзалізниця вперше за 5 років змінила вартість постільної білизни в поїздах
2024, середа
22 травня
23:51
Адемола Лукман (в центрі), Аталанта - Баєр, Ліга Європи, фінал
"Аталанта" із хет-триком Лукмана знищила "Баєр" у фіналі Ліги Європи
23:31
Сили оборони збили російський Су-25 на Покровському напрямку
23:14
Олександр Усик
Усик зніметься із зіркою "Форсажу" в голлівудському фільмі про бійця UFC
23:03
Німеччина уряд
Німеччина готова використовувати доходи від заморожених активів РФ на користь України, - Reuters
22:30
Оновлено
Окупанти вдарили КАБами по Харкову: поранені 12 людей, пошкоджено будинки, АЗС і кафе
22:23
Володимир Зеленський
Зеленський відвідає Францію та саміт G7, аби переконати НАТО збивати російські ракети над Україною, - Politico
22:18
Ракета
У Польщі розглядають можливість збиття російських ракет поблизу кордонів країни
21:46
Оновлено
прапор Палестини
Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестину. Нетаньягу назвав це нагородою терористам
21:42
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
"Тепла ванна" для Зеленського: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос пояснив, чому вважає президента некомпетентним у питаннях війни
21:27
Умєров розповів, яку зброю Україна отримає у новому пакеті допомоги від Іспанії
21:22
Олександр Усик (в центрі)
IBF висунула Усику умову збереження титулу абсолютного чемпіона світу
20:54
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Україна ідентифікувала 357 військових РФ і представників окупаційної влади, підозрюваних у воєнних злочинах
20:43
повістка
"ТЦК мобілізує безпритульних у Харкові": російські фейки за 22 травня
20:25
Ексклюзив
На фото режисер Володимир Мула
"Футбол має тривати": український серіал про ФК "Шахтар" виграв Еммі. Режисер розповів про зйомки
20:18
Володимир Зеленський
"Максимум уваги не лише Харківщині, але й Сумщині": Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
20:16
Оновлено
на фото ситуація на фронті
За добу на фронті зафіксовано 105 боєзіткнень, найгарячіше - на Куп'янському напрямку
20:05
OPINION
Олексій Панич
Арка і веселка
19:55
Владислав Супряга
"Динамо" позбудеться двох іноземців та українця, який грав у Серії A
19:53
Ілкай Гюндоган (в центрі), Манчестер Сіті - переможець Ліги чемпіонів
УЄФА обрав господаря фіналу Ліги чемпіонів - 2026
19:49
на фото: Майк Джонсон
Спікер палати представників Джонсон закликав дозволити Україні бити по території РФ американською зброєю
19:42
В Укренерго розповіли, коли 23 травня вимикатимуть світло
19:34
Ріші Сунак
Сунак оголосив, що 4 липня у Британії відбудуться дострокові парламентські вибори
19:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти намагаються просуватись у бік Купʼянська та на захід від Авдіївки. Колонка Сергія Згурця
19:21
ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 млн грн
Серед підозрюваних командир частини: ДБР викрило махінації з генераторами для військових на 5 млн грн
19:14
Зеленський, Стефанчук і Шмигаль
"Вороги України": Стефанчук засудив тих, хто ставить під сумнів легітимність Зеленського
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 819-го дня війни: українські морські дрони тепер оснащені системами "Град", а Швеція виділила €6 млрд на військову допомогу ЗСУ
18:35
Інтерв’ю
"Будинок "Слово". Нескінчений роман"
Постріл Хвильового – величезний трагічний знак: літературознавиця Цимбал про кінострічку "Будинок "Слово". Нескінчений роман"
18:34
Крим, Атеш
"Це тільки початок": партизанський рух "Атеш" провів масштабну агіткампанію в Сімферополі
18:32
Оновлено
Володимир Зеленський
Австрія, Албанія і Чилі підтвердили участь у Саміті миру: хто представлятиме країни
18:11
ворожий Су-34
Збив літак – відпочинеш 5 днів: уряд затвердив додаткові відпустки військовим за знищену ворожу техніку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV