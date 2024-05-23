Колишня конкурентка Трампа Ніккі Гейлі заявила, що підтримає його на президентських виборах

Про це інформує CNN.

Про таке рішення Гейлі заявила на своєму першому публічному виступі після виходу з республіканських президентських праймеріз понад два місяці тому. Вона зазначила, що у важливих для неї питаннях, включно з зовнішньою політикою, імміграцією та економікою, Трамп "не був ідеальним", втім, чинний президент Джо Байден "був катастрофою".

"Тому я буду голосувати за Трампа", - сказала Гейлі.

Вона додала, що не шкодує про участь у виборах та вдячна виборцям, які продовжили її підтримувати навіть після вибуття з перегонів.

"Трамп вчинив би розумно, якби звернувся до мільйонів людей, які проголосували за мене і продовжують мене підтримувати, а не вважав, що вони просто будуть з ним. І я щиро сподіваюся, що він це зробить", - наголосила Гейлі.