Команда Трампа хоче покарати офіцерів, які виводили війська з Афганістану, - NBC
Перехідна команда Дональда Трампа складає список американських військових офіцерів, причетних до виведення військ з Афганістану у 2021 році, та розглядає можливість їхнього притягнення до військового трибуналу
Про це повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела.
Згідно з повідомленням, американські високопосадовці, залучені до цього процесу, планують створити комісію для детального розслідування, яка має на меті з’ясувати, хто саме брав участь у прийнятті рішень щодо виводу військ та яким чином він був реалізований. Ця ініціатива також передбачає розгляд можливих звинувачень, таких як державна зрада.
"Вони ставляться до цього дуже серйозно", - підкреслив співрозмовник видання.
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У виданні зазначили, в розслідуванні беруть участь колишні високопосадовці, зокрема Метт Флінн, який раніше займав ключову посаду в міністерстві оборони США. Проте його адвокат, Марк С. Заїд, заперечує будь-яку причетність Флінна до цієї ініціативи.
"Метт Флінн не має нічого спільного з перехідною командою Трампа, не кажучи вже про те, що він очолює будь-яку перевірку з питань військової юстиції", - заявив адвокат.
Джерела в адміністрації Байдена стверджують, що скептично ставляться до звинувачень у зраді, зазначаючи, що військові виконували накази президента. Незалежний огляд 2022 року, проведений спеціальним генеральним інспектором з реконструкції Афганістану, вказав на помилки як адміністрації Трампа, так і Байдена, які призвели до хаотичного виведення військ.
За словами американських чиновників, перехідна команда Трампа розглядає можливість відкликання деяких командирів на військову службу для подальшого судового розгляду.
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