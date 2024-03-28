Комітет ПАРЄ рекомендував запросити Косово до Ради Європи. Сербія відреагувала

Про це повідомляється на сторінці ПАРЄ в мережі Х.

Як передає телеканал Alternativna TV, пропозицію підтримали 31 представник країн-членів. Проти були два представники Чорногорії, а представник Греції утримався.

Пресслужба ПАРЄ інформує, що комітет привітав широкий перелік зобов'язань, взятих у письмовій формі владою Косова, і зазначив, що "членство [у Раді ЄС] приведе до зміцнення стандартів прав людини шляхом забезпечення доступу до Європейського суду з прав людини для всіх, хто перебуває під юрисдикцією Косова". Також комітет зауважує, що крок назустріч Косову допоможе Республіці у становленні демократії і верховенства права.

Комітет додав, що створення Асоціації муніципалітетів сербської більшості в Косові (в північних муніципалітетах) має стати "зобов'язанням після вступу" для Республіки, що допоможе забезпечити захист прав косовських сербів.

Комітет визнає погіршення ситуації з безпекою в північних муніципалітетах Косова і зазначив, що "ризик відкритого насильства [між косоварами і сербами] надто реальний", тому безпека залежить від «захисту прав сербської громади».

Враховуючи те, що низка держав-членів Ради Європи не визнає Косово як державу, комітет закликав до "дипломатії, діалогу та компромісу". Комітет також рекомендував Асамблеї відкрити процедуру моніторингу, щоб забезпечити дотримання зобов'язань Косовом.

Реакція Сербії

Сербська делегація у ПАРЄ заявила, що Косово не є державою і що воно є невіддільною частиною Сербії.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич назвав рішення комітету "ганебним і скандальним". Він заявив, що таке рішення "руйнує всі принципи, на яких базується Рада Європи, тому що вперше було запропоновано прийняти територію, яка не є членом Організації Об'єднаних Націй і не є міжнародно визнаною".