Компанія відкрита для сірих та контрабандних схем: експерт Гардус про наслідки зняття санкцій з BELAVIA

Про це в етері розповів спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус.

"BELAVIA - невелика авіакомпанія у світовому масштабі, хоча є найбільшою у Білорусі. До початку війни там було 30 літаків, що дуже мало. В принципі для території Білорусі авіація не є важливою для внутрішнього сполучення. До речі, санкції проти BELAVIA не були пов'язані з війною в Україні, а пов'язані з кривавим та жорстоким проявом режиму Лукашенка щодо протестів після виборів у Білорусі ще у 2020 році. З повномасштабним вторгненням не вводилися санкції проти BELAVIA, бо вони вже були введені. Звичайно, санкції дуже боляче вдарили по компанії, залишилася лише половина флоту, 16 з 30 літаків", - прокоментував Максим Гардус.

За його словами, з цих 16 літаків 8 - американські BOING, які не обслуговувалися належним чином, відповідно, прийшли у дуже незадовільний стан, адже деталі для їхнього обслуговування постачалися підпільно та контрабандою. Голова BELAVIA в одному з інтерв'ю визнавав, що зараз постачаються комплектуючі для компанії в режимі санкцій. Тобто компанія абсолютно відкрита для сірих та контрабандних схем на імпорт, а тепер є спокуса експорту, реекспорту за величезні гроші.

"Не слід забувати, що Білорусь з РФ пов'язані економічними та юридичними зв'язками: члени Спілки незалежних держав, Євразійського економічного співтовариства, Митного союзу та власної союзної держави. Між ними є формальний кордон та митний контроль, які дуже і дуже умовні. В Росії, на відміну від Білорусі, авіація є набагато важливішою, бо це величезна країна - 16 тис. кв. км. У російських авіакомпаніях зараз приблизно 165 BOING, а за час війни ці літаки прийшли в дуже не гарний стан. Росіяни вимушені займатися "канібалізмом", розбираючи одні літаки, щоб полагодити інші. Федеральний бюджет влив у порятунок російської авіації $12 млрд, однак з безпекою все одно все погано. Лише за 2024 рік зареєстровано 208 інцидентів. Відповідно, 165 літаків потребують нових американських деталей. Чи вдасться Лукашенку та директору BELAVIA встояти перед спокусою купити щось у США і продати задорого в Росію? Очевидно, що не вдасться", - резюмував експерт.