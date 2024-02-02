Корупція в армії РФ підриває ефективність окупантів, - британська розвідка
Британська розвідка проаналізувала проблему корупції в російській армії та розповіла про те, як це впливає на ефективність ворожих військ
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 30 січня російське незалежне видання "Верстка" провело розслідування, під час якого виявило схеми корупції та систему хабарництва серед російських військових та їхніх командирів.
"Хабарі отримували чи вимагали за різні "послуги", такі як: відпустка, сертифікація фізичної підготовки, військовий ранг, водійські права та уникнення дисциплінарних заходів проти солдатів, які використовують смартфони або вживають алкоголь", - йдеться у повідомленні.
Натомість після лютого 2022 року набір "послуг" розширився шляхом включення довідок про поранення, нагород за участь у "спеціальній військовій операції" та уникнення відправки на бойове завдання.
У розвідці припускають, що це може бути дуже прибутковою для корумпованих офіцерів. "Верстка" опублікувала актуальні ціни на ці "послуги", які коливаються від 40 тис. рублів для уникнення відправлення на фронт до 1 мільйона рублів за лікарняний витяг.
Крім цього, у розвідці заявили, що питання корупції в російській армії є давньою проблемою та нагадали, як журналіст Дмитро Холодов, який досліджував військову корупцію в 1990-х роках, був убитий в Москві в 1994 році.
"Ймовірно, корупція значно підриває ефективність російської армії. Існує лише віддалена ймовірність того, що буде досягнутий значний прогрес у зниженні рівня корупції", - припустили у розвідці.
- Україна впродовж 2023 року додала 3 бали щодо індексу корупції й піднялась на 104 місце, Росія встановила черговий антирекорд, а Угорщина отримала найнижчий бал серед країн ЄС.
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