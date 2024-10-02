Латвія після падіння російського "шахеда" розмістила на кордоні мобільні групи ППО

Про це повідомляє Delfi.

Як зазначається, після того як на початку вересня у Резекненському краї впав російський безпілотник, Національні збройні сили Латвії посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.

Так, міністр оборони Латвії Андрій Спрудс повідомив, що в Латгалії розміщено мобільні бойові групи військово-повітряних сил, оснащені ракетами ППО. Крім того, на кордоні встановлено спеціальні радари, призначені для виявлення безпілотних апаратів.

"Операції ППО забезпечують і військові професійної служби, і солдати служби державної оборони", - заявив Спрудс.