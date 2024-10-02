Латвія після падіння російського "шахеда" розмістила на кордоні мобільні групи ППО
Після інциденту з падінням російського ударного дрона на території Латвії міністерство оборони країни заявило про розгортання на кордоні мобільних бойових груп військово-повітряних сил, оснащених ППО
Про це повідомляє Delfi.
Як зазначається, після того як на початку вересня у Резекненському краї впав російський безпілотник, Національні збройні сили Латвії посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.
Так, міністр оборони Латвії Андрій Спрудс повідомив, що в Латгалії розміщено мобільні бойові групи військово-повітряних сил, оснащені ракетами ППО. Крім того, на кордоні встановлено спеціальні радари, призначені для виявлення безпілотних апаратів.
"Операції ППО забезпечують і військові професійної служби, і солдати служби державної оборони", - заявив Спрудс.
- Нагадаємо, у Національних збройних силах Латвії заявили, що 7 вересня під час обстрілу України на територію Латвії залетів і впав ударний БПЛА типу Shahed з вибухівкою. Проте там зазначали, що ціллю дрона не була атака на територію Латвії.
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