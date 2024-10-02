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Латвія після падіння російського "шахеда" розмістила на кордоні мобільні групи ППО

Світлана Кравченко
2 жовтня, 2024 середа
12:09
Світ Латвія

Після інциденту з падінням російського ударного дрона на території Латвії міністерство оборони країни заявило про розгортання на кордоні мобільних бойових груп військово-повітряних сил, оснащених ППО

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Про це повідомляє Delfi.

Як зазначається, після того як на початку вересня у Резекненському краї впав російський безпілотник, Національні збройні сили Латвії посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.

Так, міністр оборони Латвії Андрій Спрудс повідомив, що в Латгалії розміщено мобільні бойові групи військово-повітряних сил, оснащені ракетами ППО. Крім того, на кордоні встановлено спеціальні радари, призначені для виявлення безпілотних апаратів.

"Операції ППО забезпечують і військові професійної служби, і солдати служби державної оборони", - заявив Спрудс.

  • Нагадаємо, у Національних збройних силах Латвії заявили, що 7 вересня під час обстрілу України на територію Латвії залетів і впав ударний БПЛА типу Shahed з вибухівкою. Проте там зазначали, що ціллю дрона не була атака на територію Латвії.
Теги:
Росія
Латвія
ППО
Війна з Росією
безпілотник
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