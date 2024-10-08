"Легкі гроші": Маск заявив, що заплатить американцям, які підпишуть петицію щодо поправок до Конституції США
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що заплатить по 47 доларів кожному громадянину США, який заохотить виборця підписати петицію, яка містить дві поправки до Конституції США
Про це Маск повідомив у соцмережі X.
Йдеться про петицію щодо "підтримки свободи слова та права на носіння зброї".
"На знак вдячності за вашу підтримку ви отримаєте $47 за кожного зареєстрованого виборця, якого ви приведете і який підпише цю петицію", - йдеться у повідомленні організації America PAC, яку створив Ілон Маск на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.
Організація має на меті зібрати мільйон підписів виборців у штатах, де рейтинги кандидатів у президенти Дональда Трампа та Камали Гарріс майже рівні. Йдеться про Пенсильванію, Джорджію, Неваду, Аризону, Мічиган, Вісконсин та Північну Кароліну.
"За кожну людину, яку ви приведете до нас, яка вагається, ви отримаєте $47! Легкі гроші", - написав Маск.
Така пропозиція діятиме до 21 жовтня.
- Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі його перемоги на виборах, мільярдер Ілон Маск може очолити комісію з ефективності уряду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.07Продаж 45.77
- Актуальне
- Важливе