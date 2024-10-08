Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Легкі гроші": Маск заявив, що заплатить американцям, які підпишуть петицію щодо поправок до Конституції США

"Легкі гроші": Маск заявив, що заплатить американцям, які підпишуть петицію щодо поправок до Конституції США

Ольга Бабишена
8 жовтня, 2024 вiвторок
04:58
Світ Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що заплатить по 47 доларів кожному громадянину США, який заохотить виборця підписати петицію, яка містить дві поправки до Конституції США

Зміст

Про це Маск повідомив у соцмережі X.

Йдеться про петицію щодо "підтримки свободи слова та права на носіння зброї". 

"На знак вдячності за вашу підтримку ви отримаєте $47 за кожного зареєстрованого виборця, якого ви приведете і який підпише цю петицію", - йдеться у повідомленні організації America PAC, яку створив Ілон Маск на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

Організація має на меті зібрати мільйон підписів виборців у штатах, де рейтинги кандидатів у президенти Дональда Трампа та Камали Гарріс майже рівні. Йдеться про Пенсильванію, Джорджію, Неваду, Аризону, Мічиган, Вісконсин та Північну Кароліну. 

"За кожну людину, яку ви приведете до нас, яка вагається, ви отримаєте $47! Легкі гроші", - написав Маск. 

Така пропозиція діятиме до 21 жовтня. 

  • Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі його перемоги на виборах, мільярдер Ілон Маск може очолити комісію з ефективності уряду. 
Теги:
вибори президента
республіканці
Ілон Маск
вибори у США
США
Читайте також:
Автор Світлана Кравченко
7 жовтня, 2024 понедiлок
Вихваляла РФ і глузувала з киян, які під час тривоги прямували до укриття: поліція на залізничному вокзалі затримала уродженку Макіївки
втрати окупантів
Автор Світлана Кравченко
6 жовтня, 2024 неділя
Втрати армії РФ у живій силі з початку великої війни сягнули 660 тис. осіб
осінь
Автор Катерина Єсікова
7 жовтня, 2024 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати заморозки та мокрий сніг
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 45.07
    Продаж 45.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
8 жовтня
05:56
Камала Гарріс
Гарріс заявила, що не погодиться на переговори з Путіним щодо України без участі Києва
05:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну "шахедами": ситуація вночі 8 жовтня
04:03
Філіппіни, ВМС
Філіппіни за участі США та ще чотирьох країн розпочали військово-морські навчання
03:32
Румунія, прапор Румунії
США схвалили запит уряду Румунії на купівлю радіолокаційних систем Sentinel
03:01
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ вдарила балістикою по цивільному судну під прапором Палау в Одесі: є загиблий, постраждали 5 іноземців
02:42
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю заявила про ураження винищувачами понад 70 об'єктів "Хезболли" в Лівані
02:13
На території нафтового термінала в Феодосії, який уразили Сили оборони України, була система ППО "Панцир-С1"
01:29
Інтерсіті
Україна та Словаччина планують запустити залізничне сполучення між Києвом і Братиславою
00:50
Фіцо: ракета по Брюсселю дала би прихильникам ударів углиб РФ зрозуміти, до чого вони закликають
2024, понедiлок
7 жовтня
23:55
Україна_Словаччина
Україна отримала боєприпаси, на які словаки зібрали понад 4 млн євро
23:44
гуманітарна допомога
Україна надасть гуманітарну допомогу Чехії для боротьби з наслідками повені
23:30
тюрма
Московський суд засудив 72-річного американця до майже 7 років тюрми за "участь в українській ТрО"
23:04
окупанти Маріуполь
Росіяни зайшли на східну околицю Торецька, бої тривають буквально за кожен під’їзд, - ОТУ "Луганськ"
22:55
Україна Британія
Сполучене Королівство виділило Україні майже $4,5 млрд на оборонне обладнання британського виробництва
22:32
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 120 боєзіткнень: по 25 атак росіяни провели на Куп’янському й Курахівському напрямках
22:22
Центр рекрутингу української армії
Понад 20 тис. українців звернулися до центрів рекрутингу української армії
21:59
Євген Лященко
Очільник Укрзалізниці Євген Лященко подав заяву про відставку
21:40
лукашенко
Лукашенко дозволив військовим збивати БПЛА, які залітають у повітряний простір Білорусі
21:30
Ексклюзив
Росіяни намагаються підійти до Покровська з двох сторін і концентруються у напрямку Запоріжжя, - генерал Романенко
21:30
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Це не війна бідних за можливість багатих відкупитися, - В'ятрович про економічне бронювання
21:20
Оновлено
Слов'янськ
Окупанти вдарили по Слов'янську на Донеччині: є загиблий, серед поранених - двоє дітей
21:10
Володимир Зеленський
Зеленський підвищив заступника начальника Генштабу Драпатого та командира 9-го армійського корпусу Сухопутних військ Луценка
21:04
Ексклюзив
Економіст Пендзин припустив, скільки грошей може принести економічне бронювання
20:49
тюрма
У російському ув'язненні померла заручниця з Мелітополя, - Федоров
20:33
Ексклюзив
ракетна атака на Охматдит
Депутатка Київради Пташник: гроші, за які можна було відбудовувати Охматдит, витратять на консервацію об'єкту до зими
20:24
евакуаційний потяг з Херсона
Ще два населені пункти на Харківщині підлягають обов'язковій евакуації
20:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Куди цілив ворог "кинджалами" й нові подробиці збиття російського БПЛА "Охотник". Колонка Сергія Згурця
20:09
Володимир Зеленський
"Пропонуємо партнерам визначитися з баченням завершення війни": Зеленський розповів про заплановані зустрічі цього тижня
20:08
Понад 1 млрд грн збитків бюджету: поліція обшукала будівельну компанію, що працює на держоб'єктах
20:00
OPINION
Держава як бабка на лавці
19:57
СБУ відкрила провадження проти режисерки фільму "Росіяни на війні" Трофімової
19:55
Словаччина Україна
Україна й Словаччина планують спільно виробляти інженерну техніку, - Умєров
19:39
Андрій Сибіга
"Лік зруйнованих доль пішов на сотні тисяч": МЗС України до роковин нападу ХАМАСу на Ізраїль
19:29
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують виключити нардепів-утікачів Одарченка й Дмитрука з комітетів
19:27
Україна ЄС
У ЄС розглядають спосіб обійти вето Угорщини на допомогу Україні у 6,6 млрд євро, - Bloomberg
19:07
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
Купив Starlink за завищеною ціною: у Дніпрі посадовця міськради підозрюють у розтраті 1,8 млн грн
18:38
Вишки Бойка
"Засоби ураження ворога були знищені": у ДПСУ прокоментували бої за газовидобувні вежі поблизу Зміїного
18:27
Оновлено
Андрес Іньєста
Ексфутболіст "Барселони" Іньєста оголосив про завершення кар'єри
18:22
Ексклюзив
ракета Storm Shadow
У Defense Express припустили, чим Сили оборони могли уразити нафтобазу у Феодосії
18:18
Україна ЄС
Вступ України до ЄС: Єврокомісія розпочала прескринінг законодавства у сфері енергетики
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV