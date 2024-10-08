"Легкі гроші": Маск заявив, що заплатить американцям, які підпишуть петицію щодо поправок до Конституції США

Про це Маск повідомив у соцмережі X.

Йдеться про петицію щодо "підтримки свободи слова та права на носіння зброї".

"На знак вдячності за вашу підтримку ви отримаєте $47 за кожного зареєстрованого виборця, якого ви приведете і який підпише цю петицію", - йдеться у повідомленні організації America PAC, яку створив Ілон Маск на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

Організація має на меті зібрати мільйон підписів виборців у штатах, де рейтинги кандидатів у президенти Дональда Трампа та Камали Гарріс майже рівні. Йдеться про Пенсильванію, Джорджію, Неваду, Аризону, Мічиган, Вісконсин та Північну Кароліну.

"За кожну людину, яку ви приведете до нас, яка вагається, ви отримаєте $47! Легкі гроші", - написав Маск.

Така пропозиція діятиме до 21 жовтня.