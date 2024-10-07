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"Лік зруйнованих доль пішов на сотні тисяч": МЗС України до роковин нападу ХАМАСу на Ізраїль

Катерина Єсікова
7 жовтня, 2024 понедiлок
19:39
Світ Андрій Сибіга

Міністерство закордонних справ України вшанувало перші роковини нападу терористичної організації "ХАМАС" проти Ізраїлю та назвало це "невимовним стражданням"

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Про це повідомляє МЗС України.

"Рік, що минув, примножив людський біль та страждання. Напад ХАМАСу призвів до війни, яка досі забирає людські життя. Лік зруйнованих доль, загиблих, поранених і вигнаних війною зі свого дому пішов вже на сотні тисяч", - йдеться у повідомленні.

За словами МЗС, це потребує "негайного, достатнього та справедливого" реагування світу, повноцінного забезпечення гуманітарних потреб людей, захисту цивільних згідно з міжнародним гуманітарним правом, припинення ударів по людях.

У Міністерстві нагадали, що цей рік став невимовним стражданням жінок та чоловіків, які були захоплені у заручники, та їхніх сімей. 

  • 7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
  • Федеральне бюро розслідувань (ФБР) оприлюднило попередження про підвищену загрозу терористичних актів у Сполучених Штатах напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
  • Крім того, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готує розширення наземної операції у центральній частині Гази до роковин нападу ХАМАС та закликає цивільних евакуюватись з районів Нусейрат та Бурейдж.
Теги:
Україна
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хамас
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