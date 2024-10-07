"Лік зруйнованих доль пішов на сотні тисяч": МЗС України до роковин нападу ХАМАСу на Ізраїль

Про це повідомляє МЗС України.

"Рік, що минув, примножив людський біль та страждання. Напад ХАМАСу призвів до війни, яка досі забирає людські життя. Лік зруйнованих доль, загиблих, поранених і вигнаних війною зі свого дому пішов вже на сотні тисяч", - йдеться у повідомленні.

За словами МЗС, це потребує "негайного, достатнього та справедливого" реагування світу, повноцінного забезпечення гуманітарних потреб людей, захисту цивільних згідно з міжнародним гуманітарним правом, припинення ударів по людях.

У Міністерстві нагадали, що цей рік став невимовним стражданням жінок та чоловіків, які були захоплені у заручники, та їхніх сімей.