"Лік зруйнованих доль пішов на сотні тисяч": МЗС України до роковин нападу ХАМАСу на Ізраїль
Міністерство закордонних справ України вшанувало перші роковини нападу терористичної організації "ХАМАС" проти Ізраїлю та назвало це "невимовним стражданням"
Про це повідомляє МЗС України.
"Рік, що минув, примножив людський біль та страждання. Напад ХАМАСу призвів до війни, яка досі забирає людські життя. Лік зруйнованих доль, загиблих, поранених і вигнаних війною зі свого дому пішов вже на сотні тисяч", - йдеться у повідомленні.
За словами МЗС, це потребує "негайного, достатнього та справедливого" реагування світу, повноцінного забезпечення гуманітарних потреб людей, захисту цивільних згідно з міжнародним гуманітарним правом, припинення ударів по людях.
У Міністерстві нагадали, що цей рік став невимовним стражданням жінок та чоловіків, які були захоплені у заручники, та їхніх сімей.
- 7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
- Федеральне бюро розслідувань (ФБР) оприлюднило попередження про підвищену загрозу терористичних актів у Сполучених Штатах напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
- Крім того, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готує розширення наземної операції у центральній частині Гази до роковин нападу ХАМАС та закликає цивільних евакуюватись з районів Нусейрат та Бурейдж.
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