Літак повернувся в аеропорт у Південній Кореї через таку ж проблему, яка спричинила авіакатастрофу 29 грудня

Про це інформує Yonhap з посиланням на заяву авіакомпанії.

Як зазначається, рейс 7C101 авіакомпанії Jeju Air вилетів з міжнародного аеропорту Гімпхо в Чеджу близьок 06:00. Вже незабаром після зльоту у літаку виявили проблему з шасі.

Авіакомпанія повідомила 161 пасажира про механічний дефект, спричинений проблемою з шасі, і згодом повернула рейс до Кімпо.

Пасажирів пересадили в альтернативний літак тієї ж моделі Boeing B737-800, який вилетів до Чеджу о 08:30, однак 21 пасажир вирішив не сідати на борт з міркувань безпеки.

За словами керівника відділу підтримки управління Jeju Air Сонг Кюн Хуна, капітан рейсу зв’язався з наземним диспетчерським центром після того, як виявив сигнал, що вказував на проблему з шасі.

"Хоча після додаткових заходів було підтверджено, що шасі функціонує нормально, капітан вирішив повернутися в аеропорт для перевірки безпеки", - розповів Сонг.