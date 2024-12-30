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Літак повернувся в аеропорт у Південній Кореї через таку ж проблему, яка спричинила авіакатастрофу 29 грудня

Світлана Кравченко
30 грудня, 2024 понедiлок
07:57
Світ літак Jeju Air

У понеділок, 30 грудня, літак Jeju Air повернувся в аеропорт Південної Кореї після зльоту через ту саму проблему з шасі, яка була виявлена ​​під час катастрофи літака тієї ж моделі днем раніше

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Про це інформує Yonhap з посиланням на заяву авіакомпанії.

Як зазначається, рейс 7C101 авіакомпанії Jeju Air вилетів з міжнародного аеропорту Гімпхо в Чеджу близьок 06:00. Вже незабаром після зльоту у літаку виявили проблему з шасі.

Авіакомпанія повідомила 161 пасажира про механічний дефект, спричинений проблемою з шасі, і згодом повернула рейс до Кімпо.

Пасажирів пересадили в альтернативний літак тієї ж моделі Boeing B737-800, який вилетів до Чеджу о 08:30, однак 21 пасажир вирішив не сідати на борт з міркувань безпеки.

За словами керівника відділу підтримки управління Jeju Air Сонг Кюн Хуна, капітан рейсу зв’язався з наземним диспетчерським центром після того, як виявив сигнал, що вказував на проблему з шасі.

"Хоча після додаткових заходів було підтверджено, що шасі функціонує нормально, капітан вирішив повернутися в аеропорт для перевірки безпеки", - розповів Сонг.

  • У неділю, 29 грудня, Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, на борту якого було 175 пасажирів і шість членів екіпажу, при прибутті з Бангкока спробував приземлитися в міжнародному аеропорту "Муан", але зачепив край смуги, вибився з курсу і врізався в стіну, вибухнувши при цьому. Вдалося врятувати лише двох членів екіпажу.
  • виконуючий обов'язки президента Південної Кореї Чхве Сан Мок наказав провести екстрену перевірку безпеки всієї системи авіаперевезень країни після авіакатастрофи.
Теги:
Новини
Південна Корея
авіакатастрофа
Авіація
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