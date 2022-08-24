Світ має фінансово ізолювати Росію, щоб вона не мала коштів для військових найманців, - військовий експерт Кузан
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів, що по всьому світу українські громади збираються і проводять акції з головною вимогою - привернути увагу світу до нашої боротьби
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Є чіткі вимоги до урядів країн - озброїти Україну, щоб вона перемогла на полі бою. Накласти більше санкцій на Росію. Світ має ізолювати Росію, щоб гроші вільного світу не йшли до Росії, яка за ці гроші наймає вагнерівців, тюремників й інших бійців, які приїжджають до України творити беззаконня, насильство, вбивства", - зауважив Кузан.
За словами військового експерта, світ повинен відрізати Росію від грошей і ресурсів вільного світу.
"Визнати Росію державою терористом. Росія тероризує світ гуманітарною кризою, ядерною кризою - це свідчить про те, що так поводяться терористичні держави", - наголосив Кузан.
- Уряд Великої Британії досягнув цілі поступово припинити постачання нафти з Росії після повномасштабного вторгнення в Україну
- За кілька днів після повномасштабного вторгнення міністр оборони України Олексій Резніков отримав з Росії вимогу про капітуляцію
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.39Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе