Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є чіткі вимоги до урядів країн - озброїти Україну, щоб вона перемогла на полі бою. Накласти більше санкцій на Росію. Світ має ізолювати Росію, щоб гроші вільного світу не йшли до Росії, яка за ці гроші наймає вагнерівців, тюремників й інших бійців, які приїжджають до України творити беззаконня, насильство, вбивства", - зауважив Кузан.

За словами військового експерта, світ повинен відрізати Росію від грошей і ресурсів вільного світу.

"Визнати Росію державою терористом. Росія тероризує світ гуманітарною кризою, ядерною кризою - це свідчить про те, що так поводяться терористичні держави", - наголосив Кузан.

Уряд Великої Британії досягнув цілі поступово припинити постачання нафти з Росії після повномасштабного вторгнення в Україну

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