Маємо гарантувати провал Путіна в Україні, це найбільше випробування для нашого покоління, - міністр закордонних справ Британії

Про це повідомляє The Guardian.

Мітчелл наголосив, що президент РФ Володимир Путін останніми місяцями відправив близько 50 тис. молодих громадян своєї країни на смерть, щоб захопити Авдіївку.

"Це багато говорить про цього неоімперіалістичного хулігана, який все ще вперто продовжує, попри ціну для України і його власного народу. Ми повинні й зробимо все можливе, щоб він зазнав поразки, бо це найбільше випробування для нашого покоління", - сказав він.

Також очільник британського МЗС зауважив, що на зустрічі міністрів закордонних справ G20 було зрозуміло: немає ілюзій щодо дій Росії. Водночас ООН і Британія наголосили, наскільки небезпечним для всього світу є те, що робить Путін.

Мітчелл згадав про пакет допомоги Україні від ЄС сумою 50 млрд євро і про те, що Німеччина подвоїла військову допомогу.

"І ми можемо зробити ще більше. Це означає, що ми використовуємо санкції, щоб зупинити бізнес, який фінансує військову машину Путіна, і залучаємо інші країни робити те ж саме. Використовувати всі законні шляхи для використання підсанкційних російських активів у країнах G7 для підтримки України та працювати з партнерами для досягнення цієї мети", - акцентував він.