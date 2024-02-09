Допомога ЄС Україні на 50 млрд євро: перший транш очікується в березні
Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що перший транш із 50 млрд євро, нових коштів на підтримку України, очікується на початку березня
Про це повідомило Financial Times, передає РБК-Україна.
"Наша мета - перша половина березня", - сказав Варгеї, додавши, що допомога необхідна Україні, особливо з огляду на те, що відбувається зараз у США.
"Таким чином ми повернемося на правильний шлях і допоможемо їм упоратися з їхніми фінансовими труднощами", - заявив єврокомісар.
Після здійснення платежу робота перейде до створення більш формалізованого плану "гроші в обмін на реформи", узгодженого між Києвом і Брюсселем, за яким Україна отримає 50 млрд євро щоквартальними платежами.
Концепція полягає в тому, щоб пов'язати поточну фінансову допомогу (яка, за заявами Києва, необхідна для підтримки функціонування держави в розпал війни) з курсом реформ, який вимагається від потенційних членів блоку, зазначає FT.
"Наше фінансування - це не просто допомога. Наше фінансування засноване на умовах і результатах. Отже, по суті, зараз нам потрібно побачити план, що заслуговує на довіру, план реформ з боку України. По суті, все майже готове", - зауважив Варгеї.
- Нагадаємо, 1 лютого всі 27 держав Європейського Союзу погодили надання Україні 50 млрд євро допомоги. Київ також розраховує отримати перший транш із цього пакету вже в березні.
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