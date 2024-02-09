Допомога ЄС Україні на 50 млрд євро: перший транш очікується в березні

Про це повідомило Financial Times, передає РБК-Україна.

"Наша мета - перша половина березня", - сказав Варгеї, додавши, що допомога необхідна Україні, особливо з огляду на те, що відбувається зараз у США.

"Таким чином ми повернемося на правильний шлях і допоможемо їм упоратися з їхніми фінансовими труднощами", - заявив єврокомісар.

Після здійснення платежу робота перейде до створення більш формалізованого плану "гроші в обмін на реформи", узгодженого між Києвом і Брюсселем, за яким Україна отримає 50 млрд євро щоквартальними платежами.

Концепція полягає в тому, щоб пов'язати поточну фінансову допомогу (яка, за заявами Києва, необхідна для підтримки функціонування держави в розпал війни) з курсом реформ, який вимагається від потенційних членів блоку, зазначає FT.

"Наше фінансування - це не просто допомога. Наше фінансування засноване на умовах і результатах. Отже, по суті, зараз нам потрібно побачити план, що заслуговує на довіру, план реформ з боку України. По суті, все майже готове", - зауважив Варгеї.