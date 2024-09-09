МАГАТЕ не рекомендує перезапускати жоден реактор на ЗАЕС, доки триває війна, - Гроссі

Про це він сказав у вступному слові на відкритті засідання Ради керуючих агентства у понеділок у Відні, інформує Укрінформ.

Гроссі наголосив, що ситуація на Запорізькій АЕС наразі залишається нестабільною. Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електропостачанням, серед інших проблем, підвищують ризик ядерної аварії.



Гендиректор МАГАТЕ нагадав, що 11 серпня всередині однієї з градирень станції спалахнула пожежа і через отримані пошкодження її, можливо, доведеться знести.

"Наразі градирні не потрібні як частина механізму охолодження, оскільки всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються в стані холодної зупинки. Відповідно до рекомендацій Агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущено доти, доки конфлікт продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці станції", - зазначив Гроссі.

За його словами, продовження роботи агентства на ЗАЕС залишається важливою для зменшення ймовірності ядерної аварії.

Окремо очільник МАГАТЕ наголосив на тому, що Агентство має тепер "більш проактивну позицію та моніторить критично важливі електричні підстанції України, які мають вирішальне значення для безпеки її атомних електростанцій".