Макрон вирішив піти на доволі небезпечний крок: дипломат Войтко про розпуск парламенту у Франції
Ярослав Войтко, дипломат, експерт-міжнародник, зазначив, що Емманюелю Макрону перебувати на посаді президента Франції треба ще три роки, тому йому потрібна парламентська підтримка
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Половина виборців проголосувала за "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен. Макрон вирішив піти на небезпечний крок і оголосив про дострокові вибори до парламенту Франції, який мав працювати до 2027 року. Але вже 30 червня буде перший тур парламентських виборів у Франції, а 7 липня – другий тур. Будемо дивитися, хто на них переможе. Макрон все-таки хоче залучитися підтримкою своїх виборців. Він йде на небезпечний крок, але думає, що його буде підтримано в коаліції з іншими проєвропейськими силами, що підтримують Макрона. Бо нинішньому французькому президенту треба перебувати на цій посаді ще три роки, тому йому потрібна парламентська підтримка", - зауважив дипломат.
Ярослав Войтко підкреслив, що Макрон хоче встигнути провести парламентські вибори у Франції до початку Олімпійських ігор, які мають відбутися у липні цього року в Парижі.
- У неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відбулися вибори до Європейського парламенту, які, як очікується, можуть змінити майбутнє найбільшого у світі торговельного блоку.
- За даними Le Figaro із посиланням на екзит-поли, у Франції перемогла партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Натомість партія "Відродження" Еммануеля Макрона отримала друге місце.
- Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів після виборів до Європарламенту. Перший тур виборів має відбутися 30 червня
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