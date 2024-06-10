Макрон вирішив піти на доволі небезпечний крок: дипломат Войтко про розпуск парламенту у Франції

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Половина виборців проголосувала за "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен. Макрон вирішив піти на небезпечний крок і оголосив про дострокові вибори до парламенту Франції, який мав працювати до 2027 року. Але вже 30 червня буде перший тур парламентських виборів у Франції, а 7 липня – другий тур. Будемо дивитися, хто на них переможе. Макрон все-таки хоче залучитися підтримкою своїх виборців. Він йде на небезпечний крок, але думає, що його буде підтримано в коаліції з іншими проєвропейськими силами, що підтримують Макрона. Бо нинішньому французькому президенту треба перебувати на цій посаді ще три роки, тому йому потрібна парламентська підтримка", - зауважив дипломат.

Ярослав Войтко підкреслив, що Макрон хоче встигнути провести парламентські вибори у Франції до початку Олімпійських ігор, які мають відбутися у липні цього року в Парижі.