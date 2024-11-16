Масштабна повінь у Валенсії: очільник регіону відмовився йти у відставку попри протести

Про це повідомляє Guardian.

Виступаючи в регіональному парламенті, Масон висловив співчуття сімʼям загиблих і зниклих безвісти. Він пообіцяв "засвоїти уроки" та запропонував створити парламентську слідчу комісію, щоб визначити, що пішло не так.

"Не можна вчитися на минулому, не знаючи, що насправді сталося. Нам треба зʼясувати, чому протоколи дій виявилися недостатніми для того, щоб уникнути або помʼякшити збитки, яких ми зазнали", - сказав очільник регіону.

Він вкотре заявив, що уряд Іспанії, очолюваний соціалістами, несе значну відповідальність за затримку реагування на кризу.

"Занадто багато речей пішло не так, уся система дала збій». Важливо зауважити, що в Іспанії регіональні органи влади несуть відповідальність за реагування на стихійні лиха. Щоб їх подолати, можна просити додаткових ресурсів у центрального уряду в Мадриді", - зазначив почадовець.

Водночас він наголосив, що не намагатиметься ухилитися від відповідальності, коли стануть відомі факти.

Масон визнав, що допомога надто довго не доходила до деяких районів Валенсії. Він також назвав помилкою видалення відео, де він стверджував, що дощі припиняться до 18:00 в день початку повені.

"Я не буду ухилятися від відповідальності... Буде самокритика. Були речі, які ми зробили не дуже добре", - додав лідер Валенсії.

Він пояснив, що не прибув у координаційний центр одразу через затори на дорогах, але ніяк не прокоментував свій довгий обід з журналістом.

Лідерка валенсійського відділення соціалістичної партії Діана Морант назвала слова Масона "актом політичного боягузтва". Вона закликала Народну партію звільнити його і призначити дострокові регіональні вибори в наступному році після відновлення регіону.

Що передувало

Наприкінці жовтня Іспанію накрила масштабна повінь. Тоді у країні скасували авіарейси й перекрили рух поїздів.

Станом на початок листопада через масштабні повені в Іспанії загинули щонайменше 217 людей, понад 200 смертей підтвердили лише у східній частині Валенсії. Крім того, через стихійне лихо на сході Іспанії щонайменше 89 людей залишаються зниклими безвісти.

Жителі іспанської Валенсії, яка постраждала від повеней, 3 листопада закидали брудом короля Іспанії Філіпа VI, королеву Летицію, президента уряду Педро Санчеса, а також очільника громади регіону Карлоса Масона. Десятки протестувальників зібралися під стінами регіонального парламенту під час виступу Масона, називаючи його "брехуном" і вимагаючи його відставки.





