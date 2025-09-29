Майже третина людей з Придністров'я, які голосували на виборах, віддали голос партії Санду, - Нацконгрес українців Молдови
В невизнаному Придністров'ї були створені були всі умови для тих, хто хотів проголосувати на парламентських виборах у Молдові
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Національного Конгресу українців Молдови Дмитро Лекарцев.
"Придністровці проголосували. В них було 12 дільниць. У п'яти із них в останній день була змінена адреса. У правоохоронців була інформація про те, що там плануються провокації і просто поміняли адреси, де люди могли голосувати", - сказав він.
Експерт наголосив, що в цілому у людей була можливість проголосувати.
"Були деякі там черги на мостах, але хто хотів проголосувати, ті проголосували. Приблизно, якщо не помиляюсь, 12 тис. придністровців з тих, хто має молдавське громадянство проголосували. Більшість серед цих голосів отримав "Патріотичний Блок" там приблизно 51%, але в той самий час майже 30% проголосувало і за партію "Дія та Солідарність", - розповів Лекарцев.
На його думку, цю карту Придністров'я використовують лише представники проросійського блоку.
"Ніби відібрали право проголосувати в Придністров'я. Ніхто нічого не відбирав, були створені всі умови, хто хотів проголосувати і проголосував. За словами різних експертів, проголосувала така кількість, кількість людей, виборців, яка, в принципі, голосувала і там до 14-го року плюс-мінус стільки ж людей голосувало завжди. Тобто, якщо вибивають всі інструменти, котрі намагалася використовувати Росія, я маю на увазі там підготовлений підвіз виборців, фінансування цих всіх мереж, то в принципі ми бачимо, що народ Республіки Молдова, в незалежності, де він там знаходиться, Гагаузії, північ Молдови, вони всі хочуть нормального, мирного життя, стабільного життя, щоб Молдова розвивалася. І оце вони продемонстрували у своєму виборі, котрий вчора чітко показав, що Молдова продовжує свій рух в Європейський Союз разом з Україною", - підсумував експерт.
На парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія PAS (50%) перемогла проросійський блок комуністів та соціалістів (24%).
