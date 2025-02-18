"Ми є свідками немислимого союзу Путіна і Трампа", - премʼєр Франції Байру

Про це він заявив під час щотижневого сніданку в урядовій будівлі, передає Le Figaro.

Французький премʼєр вважає, що екстрений саміт європейських лідерів у Парижі 17 лютого не зміг розвіяти побоювання, які він висловив у промові.

"Вперше з 1945 року війна може прийти на європейську землю, оточити нас", - сказав Байру.

За його словами, "ми перебуваємо в контексті 1930-х років, коли айсберги наближаються до нас, і паризька зустріч в Єлисейському палаці не змогла їх зупинити".

"Ми є свідками немислимого союзу Путіна і Трампа, який маргіналізує Європу на власній землі", - заявив премʼєр Франції.

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