"Ми є свідками немислимого союзу Путіна і Трампа", - премʼєр Франції Байру
Премʼєр-міністр Франції Франсуа Байру вважає, що війна може прийти на європейську землю, заявивши про союз російського диктатора Володимира Путіна й президента США Дональда Трампа
Про це він заявив під час щотижневого сніданку в урядовій будівлі, передає Le Figaro.
Французький премʼєр вважає, що екстрений саміт європейських лідерів у Парижі 17 лютого не зміг розвіяти побоювання, які він висловив у промові.
"Вперше з 1945 року війна може прийти на європейську землю, оточити нас", - сказав Байру.
За його словами, "ми перебуваємо в контексті 1930-х років, коли айсберги наближаються до нас, і паризька зустріч в Єлисейському палаці не змогла їх зупинити".
"Ми є свідками немислимого союзу Путіна і Трампа, який маргіналізує Європу на власній землі", - заявив премʼєр Франції.
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- Про підсумки саміту розповів також президент Франції Емманюель Макрон: "Європейці повинні більше інвестувати у свою безпеки та оборону".
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