"Ми побудували футуристичний світ": Маск представив безпілотне роботаксі від Tesla
Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск продемонстрував довгообіцяний роботаксі без керма і педалей, запевнивши, що сприятиме довгостроковому зростанню виробника електромобілів
Про це повідомляє Reuters.
"Ми побудували футуристичний світ", — написав Маск в X у відповідь на пост учасника з кадрами брошури з інформацією про подію.
План Маска полягає в тому, щоб керувати парком безпілотних таксі Tesla під назвою Cybercabs, які пасажири можуть викликати через додаток. Індивідуальні власники Tesla також зможуть заробляти на додатку, додавши свої автомобілі в список робототаксі.
Захід, який відбувся у четвер, 10 жовтня, у студії Warner Bros біля Лос-Анджелеса, має назву "Ми, робот", що є відсилкою на науково-фантастичні оповідання "Я, робот" американського письменника Айзека Азімова, але також повторює наполягання Маска, що Tesla "слід розглядати як компанію з робототехніки ШІ, а не як автовиробника".
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