"Ми побудували футуристичний світ": Маск представив безпілотне роботаксі від Tesla

Про це повідомляє Reuters.

"Ми побудували футуристичний світ", — написав Маск в X у відповідь на пост учасника з кадрами брошури з інформацією про подію.

План Маска полягає в тому, щоб керувати парком безпілотних таксі Tesla під назвою Cybercabs, які пасажири можуть викликати через додаток. Індивідуальні власники Tesla також зможуть заробляти на додатку, додавши свої автомобілі в список робототаксі.

Захід, який відбувся у четвер, 10 жовтня, у студії Warner Bros біля Лос-Анджелеса, має назву "Ми, робот", що є відсилкою на науково-фантастичні оповідання "Я, робот" американського письменника Айзека Азімова, але також повторює наполягання Маска, що Tesla "слід розглядати як компанію з робототехніки ШІ, а не як автовиробника".