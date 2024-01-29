Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни, - Трамп заявив, що вважає Байдена винним в атаці Ірану
Після атаки безпілотника на базу в Йорданії, в результаті якої загинули троє американських військовослужбовців, Дональд Трамп заявив, що Джо Байден залишив світ на "межі Третьої світової війни"
Про це повідомляє The Telegraph.
"Ця зухвала атака на Сполучені Штати є ще одним жахливим і трагічним наслідком слабкості та капітуляції Джо Байдена, - заявив Трамп.- Три роки тому Іран був слабким, розореним і повністю підконтрольним. Завдяки моїй політиці максимального тиску іранський режим ледве зміг нашкребти два долари на фінансування своїх терористичних маріонеток".
У виданні зазначили, що лідер республіканців звинуватив Байдена у наданні Ірану "мільярдів доларів", які, за його словами, були використані Тегераном для "поширення кровопролиття і різанини по всьому Близькому Сходу".
"Ця атака ніколи б не сталася, якби я був президентом, жодного шансу - точно так само, як ніколи б не стався напад підтримуваного Іраном ХАМАСу на Ізраїль, ніколи б не почалася війна в Україні, і ми б зараз мали мир в усьому світі, - наголосив він. - Замість цього ми стоїмо на порозі Третьої світової війни".
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У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом.
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Згодом стало відомо, що адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту.
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