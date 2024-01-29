Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни, - Трамп заявив, що вважає Байдена винним в атаці Ірану

Про це повідомляє The Telegraph.

"Ця зухвала атака на Сполучені Штати є ще одним жахливим і трагічним наслідком слабкості та капітуляції Джо Байдена, - заявив Трамп.- Три роки тому Іран був слабким, розореним і повністю підконтрольним. Завдяки моїй політиці максимального тиску іранський режим ледве зміг нашкребти два долари на фінансування своїх терористичних маріонеток".

У виданні зазначили, що лідер республіканців звинуватив Байдена у наданні Ірану "мільярдів доларів", які, за його словами, були використані Тегераном для "поширення кровопролиття і різанини по всьому Близькому Сходу".

"Ця атака ніколи б не сталася, якби я був президентом, жодного шансу - точно так само, як ніколи б не стався напад підтримуваного Іраном ХАМАСу на Ізраїль, ніколи б не почалася війна в Україні, і ми б зараз мали мир в усьому світі, - наголосив він. - Замість цього ми стоїмо на порозі Третьої світової війни".