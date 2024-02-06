Ми залучили Україну до підготовки стратегії для ОПК країн ЄС, - фон дер Ляєн

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті.

Зокрема високопосадовиця зазначила, що країни ЄС загалом вже передали Україні військової допомоги на понад 28 млрд євро, допомогли підготувати понад 40 тис. військових, європейський оборонно-промисловий комплекс наростив потужності на 40% і до березня кількість переданих Україні артилерійських снарядів перевищить пів мільйона.

Проте фон дер Ляєн наголосила, що цього недостатньо і українські оборонні спроможності треба розглядати як оборонні спроможності ЄС.

"Ми маємо не лише прискорити постачання боєприпасів. Дивлячись у майбутнє, ми маємо розглядати оборонні спроможності України як частину наших власних. Ми маємо думати про український ОПК як частину нашого власного. Тож ми залучили Україну до підготовки нашої стратегії для оборонно-промислового комплексу", - заявила президентка Єврокомісії.

За її словами, це перший крок, який має призвести до інтеграції України у деякі оборонні програми Євросоюзу "зі згодою Європарламенту і Ради ЄС тоді, коли це буде необхідно".

"Це не тільки допоможе закривати оборонні потреби України, а й сприятиме узгодженості й спільному плануванню наших військових і ОПК", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

На цьому етапі війни європейські політики мають "втримати імпульс" для того, щоб допомогти Україні оборонятися і захистити майбутнє решти країн Європи, але разом із тим думати також про майбутню відбудову, безпекові гарантії для України та посилення міжнародної безпекової архітектури, наголосила фон дер Ляєн.

"Я абсолютно переконана… що Україна вистоїть. А Європа буде поруч з нею на кожному етапі цього шляху", - сказала президентка Єврокомісії.

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