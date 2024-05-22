"Ми зобов'язані це зробити": Норвегія пообіцяла заарештувати Нетаньягу, якщо МКС випише ордер

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу TV2.

Ейде зауважив, що Норвегія є підписантом Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд, і підтримує його роботу.

"Якщо він (Нетаньягу, – ред.) або один із лідерів ХАМАСу, яким також пред'явлені звинувачення, з'явиться в Норвегії, ми зобов'язані це зробити (арештувати. – Ред.) згідно з міжнародним правом. Те ж саме стосується всіх країн Європи, за винятком Туреччини", – сказав він.

Міністр закордонних справ Норвегії назвав МКС "найважливішим судом світової спільноти", коли йдеться про воєнні злочини.