"Ми зобов'язані це зробити": Норвегія пообіцяла заарештувати Нетаньягу, якщо МКС випише ордер
Голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що країна зобов'язана буде виконати ордер на арешт високопосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єра Беньяміна Нетаньягу, якщо його видасть Міжнародний кримінальний суд
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу TV2.
Ейде зауважив, що Норвегія є підписантом Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд, і підтримує його роботу.
"Якщо він (Нетаньягу, – ред.) або один із лідерів ХАМАСу, яким також пред'явлені звинувачення, з'явиться в Норвегії, ми зобов'язані це зробити (арештувати. – Ред.) згідно з міжнародним правом. Те ж саме стосується всіх країн Європи, за винятком Туреччини", – сказав він.
Міністр закордонних справ Норвегії назвав МКС "найважливішим судом світової спільноти", коли йдеться про воєнні злочини.
- Нагадаємо, що у понеділок, 20 травня, головний прокурор Міжнародного кримінального суду запросив видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу. Очільник МЗС Ізраїлю наказав створити спеццентр для боротьби проти рішення. Президент США Байден назвав рішення прокурора обурливим, а Франція навпаки підтримала.
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