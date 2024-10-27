Міністерка закордонних справ Фінляндії Валтонен закликала європейські країни більше інвестувати в оборону задля стримування загрози з боку РФ

Про це повідомляє DW.

"Я готова очікувати від Путіна всього. Нам час подорослішати. Путін – диктатор, який розуміє тільки силу", - заявила Валтонен.

На її думку, наразі головними мішенями для РФ у рамках гібридної війни із Заходом є Німеччина і Франція. Вона уточнила, що основний акцент Кремль робить на поширенні дезінформації для зниження рівня підтримки України серед місцевого населення.

Вона також висловила переконання, що у майбутньому країнам ЄС потрібно буде витрачати на оборону більше, ніж встановлена НАТО мета у 2% від ВВП.

"Ніхто не бажає миру більше, ніж Україна. Але якщо хтось думає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, я можу сказати тільки одне: це не призведе до закінчення війни, це призведе до кінця України", - зазначила глава фінського МЗС, наголосивши на важливості підтримки Києва.

Вона утрималася від коментарів щодо рішення ФРН не постачати Україні далекобійну зброю для атак углиб території Росії, однак нагадала, що міжнародне право в рамках для самозахисту не забороняє завдавати ударів по військових цілях за межами власних кордонів.

У виданні також нагадали, що Фінляндія дозволила Збройним силам України застосовувати отриману від Гельсінкі зброю по цілях на території РФ ще у травні 2024 року.