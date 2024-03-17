Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Міністр оборони Британії відклав поїздку до Одеси через ракетну загрозу РФ, - ЗМІ

Міністр оборони Британії відклав поїздку до Одеси через ракетну загрозу РФ, - ЗМІ

17 березня, 2024 неділя
08:29
Світ Грант Шаппс

Міністр оборони Британії Грант Шаппс під час візиту до України був вимушений скасувати поїздку до Одеси через російську ракетну загрозу

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що британський міністр перервав візит після попередження від британської розвідки щодо того, що росіянам стало відомо про його плани поїздки.

Минулого тижня, коли Шаппс летів до Польщі з авіабази "Нортолт", він отримав повідомлення про те, що броньований конвой з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ледве уникнув російського ракетного удару під час відвідування портового міста 6 березня. Ця новина підвищила рівень загрози безпеці Шеппса з істотного до критичного.

Голова міноборони Британії разом із невеликою групою британських офіційних осіб нічним поїздом із Польщі прибув до Києва 7 березня для переговорів із Зеленським та членами уряду України.

Однак, як пише Sunday Times, заплановану подальшу поїздку до Одеси було скасовано після того, як дані розвідки показали, що про це знає Кремль.

"Путін показав себе безрозсудним, безжальним і необачним. Він наблизився до вбивства двох західних лідерів, неважливо, чи було це навмисно, чи випадково. Що, до біса, він творить, і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?", - заявив Шаппс після поїздки.

За його словами, під час нещодавньої поїздки в Україну він не здійснив запланований візит до Одеси з міркувань безпеки.

Повідомляється, що це була його друга поїздка до України на посаді міністра оборони та третя з початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

  • Нагадаємо, 7 березня президент України у Києві провів зустріч із державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом
Теги:
Україна
Росія
Одеса
Війна з Росією
Велика Британiя
ракетний удар
Читайте також:
Олаф Шольц
15 березня, 2024 п'ятниця
Шольц після зустрічі з Макроном та Туском оголосив про створення союзниками України коаліції ракетної артилерії
Карта бойових дій: Авдіївка
15 березня, 2024 п'ятниця
На три бригади сьогодні наступає армія: військовослужбовець Кухарчук про ситуацію на Авдіївському напрямку
Юрій Ігнат
16 березня, 2024 субота
Ігнат покинув посаду речника Повітряних сил ЗСУ
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.48
    Купівля 38.48
    Продаж 38.97
  • EUR
    Купівля 41.88
    Продаж 42.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
17 березня
08:53
Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії: Зараз неможливо уявити домовленість між Україною та Росією про припинення війни
08:50
Вулкан вивергає лаву та дим під час виверження на півострові Рейк’янес, Ісландія, 14 січня 2024 р.
В Ісландії вчетверте за три місяці вивергся вулкан
08:15
безпілотник, дрон
Від Москви до Краснодарського краю: у РФ заявили про атаку БПЛА на 8 регіонів
08:03
OPINION
Віктор Бобиренко
Совок закінчився замполітами. Росія — теж
07:36
Оновлено
обстріл, ППО
"Шахеди" атакували Україну: під удар потрапила Одещина
07:27
сили ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 14 з 16 ворожих "шахедів"
07:20
втрати окупантів
Засіб ППО, 11 танків і 1160 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні
02:24
Микита Шевченко, Зоря
"Більшість футболістів в Україні – це "терпіли": ексворотар "Зорі" поскаржився на затримки зарплати у 7 місяців
01:32
Укрзалізниця потяг
На Хмельниччині сталась деформація земляного полотна: закрито рух для потягу "Київ - Кам'янець-Подільський"
00:11
Татри, Словаччина
У Словаччині ведмідь напав на пару білоруських туристів, жінка загинула
2024, субота
16 березня
23:43
Верховна Рада
"ЗСУ планують силове захоплення Верховної Ради": Росія вигадала новий фейк
23:15
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон проситиме у Росії зупинити вогонь на час Олімпіади-2024
22:53
"Шахтар" - "Інтер"
Один з найдорожчих футболістів в історії "Шахтаря" розраховує піти в оренду, якщо війна не закінчиться влітку
22:34
Псевдовибори, Крим
Партизани "Атеш" полюють на організаторів "виборів" у Криму
21:59
Артем Довбик, "Жирона"
Довбика визнали найгіршим гравцем матчу Ла Ліги "Гетафе" - "Жирона"
21:40
Денис Берінчик
Промоутер підтвердив дату бою Берінчика за титул, який відібрали у Ломаченка
21:34
генерал-майор Дмитро Делятицький
Українських морпіхів очолить ректор Одеської військової академії Делятицький, - ЗМІ
21:33
Ексклюзив
Кремль москва
Треба рейди на Москву: Портников пояснив, що може реально сколихнути Росію
21:07
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
"Ми з’ясували, що у нас є чудовий воротар": "Реал" довіряє Луніну і не поспішатиме з поверненням Куртуа
20:58
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"
Загніздували на висоті 295 метрів: українські полярники показали пінгвінів-верхолазів
20:51
Міномет полку Калиновського (власна розробка)
Полк Калиновського навчився самостійно виготовляти міномети
20:46
Володимир Зеленський
Україна може досягти вразливих місць Росії своєю зброєю: Зеленський про українські дрони
20:35
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо"
"Рух" розтрощив "Металіст 1925". Результати та розклад матчів 21-го туру УПЛ
20:18
Юрій Ігнат
Ігнат покинув посаду речника Повітряних сил ЗСУ
20:13
Оновлено
Кирило Буданов і Андрій Юсов
Буданов: армія Путіна тримається на постачанні з КНДР, це проблема
20:13
Кирило Буданов
Російські повстанці не зупинятимуться, - Буданов
20:07
Ексклюзив
окупанти
"Росія атакує країни НАТО наприкінці цього року, а не у 2026 році": дипломат Чалий назвав причину
20:00
Шведське ППО RBS 70
В Україні закінчуються ракети для систем ППО, - The Telegraph
20:00
OPINION
Ігор Танчин фейсбук
Псевдовибори Путіна: Росія переймає досвід Ліберії
19:41
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 50 боєзіткнень, Сили оборони відбили 10 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:35
Cпівголова "Російської спілки Латвії" Тетяна Жданок
Підозрюється у зв'язках з ФСБ: Латвія розслідує діяльність євродепутатки Жданок
19:32
SpaceX
SpaceX будує супутникову мережу для американської розвідки, - Reuters
19:01
Ексклюзив
Європейці зрозуміли, що США їм не допоможуть у випадку війни з РФ , - політична оглядачка Мельничук
19:01
У віці 68 років помер американський альпініст та режисер фільму про сходження на Еверест Девід Брішірс
18:43
Удар РФ по Сумах 13 березня: аварійно-пошукові роботи тривали 4 дні, тіло однієї загиблої дівчини не знайшли
18:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
18:36
Вибори у Росії
Псевдовибори Путіна: виборців з Росії закріпляють для голосування на ТОТ України
18:35
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Залужний - світовий бренд і, якщо він буде по-дурному використаний, то це помилка, за яку не можна собі пробачити", - Рибачук
18:13
У Ризі вшанували бійців Латиського добровольчого легіону (16 березня 2024 року)
У Ризі вшанували бійців Латиського добровольчого легіону, що воював проти Радянської армії
18:12
OPINION
Обкладинка випуску тижневика Княицького: Європа вступає у війну
Європа вступає у війну. Дійові персонажі: Макрон, Шольц, Туск і Путін, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV