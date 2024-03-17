Міністр оборони Британії відклав поїздку до Одеси через ракетну загрозу РФ, - ЗМІ

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що британський міністр перервав візит після попередження від британської розвідки щодо того, що росіянам стало відомо про його плани поїздки.

Минулого тижня, коли Шаппс летів до Польщі з авіабази "Нортолт", він отримав повідомлення про те, що броньований конвой з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ледве уникнув російського ракетного удару під час відвідування портового міста 6 березня. Ця новина підвищила рівень загрози безпеці Шеппса з істотного до критичного.

Голова міноборони Британії разом із невеликою групою британських офіційних осіб нічним поїздом із Польщі прибув до Києва 7 березня для переговорів із Зеленським та членами уряду України.



Однак, як пише Sunday Times, заплановану подальшу поїздку до Одеси було скасовано після того, як дані розвідки показали, що про це знає Кремль.

"Путін показав себе безрозсудним, безжальним і необачним. Він наблизився до вбивства двох західних лідерів, неважливо, чи було це навмисно, чи випадково. Що, до біса, він творить, і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?", - заявив Шаппс після поїздки.

За його словами, під час нещодавньої поїздки в Україну він не здійснив запланований візит до Одеси з міркувань безпеки.

Повідомляється, що це була його друга поїздка до України на посаді міністра оборони та третя з початку повномасштабного вторгнення РФ до України.