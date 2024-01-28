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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Міністр оборони Словаччини виступив за мирні перемовини України з Росією

Міністр оборони Словаччини виступив за мирні перемовини України з Росією

28 січня, 2024 неділя
20:43
Світ Прапор Словаччини

Очільник словацького Міністерства оборони Роберт Калиняк вважає, що війна в Україні не має військового вирішення і потребує мирних перемовин

Про це повідомляє Trend.

"Як би не закінчився конфлікт, Україна завжди матиме кордони з Росією. Він не від'їжджає. Мирні зусилля – це те, що їй найбільше потрібно", - заявив Роберт Калиняк.

За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена, тому "потрібно починати говорити про мирні перемовини. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США".

Також зазначається, що заступниця голови комітету Національної ради з європейських справ Володимира Марцінкова вважає, що "в безпекових, економічних і політичних інтересах Словаччини, щоб країна продовжувала залишатися сусідом України, а не Росії, і щоб Україна постала як демократична та незалежна держава".

За її словами, плани президента Росії Путіна ширші, ніж просто захоплення України. Тому чим успішніша Україна, тим далі Росія від Словаччини.

  • 23 січня після чергового ракетного удару по Києву прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в столиці України "немає війни", а життя є "абсолютно нормальним".
  • 24 січня спікер парламенту Словаччини та лідер коаліційної партії "Голос" Петер Пеллегріні заявив, що його країна не планує повністю розривати військові контракти з Україною, попри те, що уряд відмовився постачати Києву зброю та техніку зі складів своєї армії.
  • 24 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав в Ужгород та провів переговори зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. З-поміж інших домовленостей прем'єри підписали заяву про посилення співпраці країн.
Теги:
Україна
Росія
Словаччина
Війна з Росією
Світ про Україну
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