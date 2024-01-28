Міністр оборони Словаччини виступив за мирні перемовини України з Росією

Про це повідомляє Trend.

"Як би не закінчився конфлікт, Україна завжди матиме кордони з Росією. Він не від'їжджає. Мирні зусилля – це те, що їй найбільше потрібно", - заявив Роберт Калиняк.

За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена, тому "потрібно починати говорити про мирні перемовини. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США".

Також зазначається, що заступниця голови комітету Національної ради з європейських справ Володимира Марцінкова вважає, що "в безпекових, економічних і політичних інтересах Словаччини, щоб країна продовжувала залишатися сусідом України, а не Росії, і щоб Україна постала як демократична та незалежна держава".

За її словами, плани президента Росії Путіна ширші, ніж просто захоплення України. Тому чим успішніша Україна, тим далі Росія від Словаччини.