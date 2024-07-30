Міноборони Чехії припустило можливість створення підрозділів для захисту України

Про це вона розповіла в етері ČT24, цитує Radio Prague.

"Ми хочемо продовжувати підготовку українських солдатів, тож чому б не охопити цим процесом, можливо вже чеських громадян, які зараховують себе до української національності, й сформувати якийсь підрозділ", - сказала Чернохова.

За словами міністерки, в Чехії задумуються над тим, щоб українські біженці "добровільно, без ніякого примусу й тиску", могли доєднатися до легіону й так допомогти своїй батьківщині.

"Українська громада, яка живе в Чехії, численна, навіть попри хвилю, яка прийшла внаслідок війни. Так що це мало б сенс", - наголосила Чернохова.

Вона додала, що до легіону також могли б приєднатися українці за національністю, які уже мають громадянство Чехії.



Речник чеського міністерства оборони Карел Чапек розповідав виданню Novinky, що його відомство зараз оцінює польський проєкт створення Українського легіону "із практичного і правового боку".

"Міністерство оборони збирає більше інформації від польської сторони про створення так званого українського легіону. Коли ми зберемо цю інформацію, то зважимо можливість нашого залучення", - сказав міністр іншому чеському ЗМІ iDnes.cz.

Видання підкреслює, що ці слова не означають, що в Чехії вже зібралися створювати підрозділ з українців. Можливо, чеські інструктори просто долучаться до навчання Українського легіону в Польщі.

Що відомо про Український легіон

Раніше міністр оборони України Рустем Умеров закликав усіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. За його словами, легіон спорядять найкращим обладнанням, а добровольців навчатимуть Польща, Литва та інші країни ЄС.

Створення Українського легіону передбачає Угода про гарантії безпеки, підписана Україною та Польщею. Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

11 липня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що вже кілька тисяч українців, які перебувають у Польщі, зареєструвалися для участі в Українському легіоні.

Згодом стало відомо, що до військового підрозділу Українського легіону набиратимуть громадян у консульських установах України на польській території.