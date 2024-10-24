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МКС: Монголія порушила Римський статут, не заарештувавши Путіна, справу передадуть до Асамблеї держав-учасниць

Ольга Бабишена
24 жовтня, 2024 четвер
19:17
Світ Міжнародний кримінальний суд

У четвер, 24 жовтня, Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду визнала, що не заарештувавши російського диктатора Володимира Путіна, коли він перебував на території Монголії, Улан-Батор порушив Римський статут

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Про це йдеться у повідомленні на сайті МКС. 

У заяві йдеться, що не виконавши вимоги Римського статуту, Монголія не відреагувала на запит Міжнародного кримінального суду про співпрацю в цьому питанні, тим самим перешкоджаючи МКС здійснювати свої функції та повноваження. 

"З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом, Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць", - йдеться у повідомленні. 

У Палаті нагадали, що держави-учасниці та держави, які визнають юрисдикцію Суду, зобов'язані заарештовувати та видавати осіб, на яких поширюється дія ордерів МКС, незалежно від їхнього офіційного становища чи громадянства. Там підкреслили, що МКС діє незалежно від участі держави, розглядаючи серйозні міжнародні злочини. 

"Відповідно до статті 86 Римського статуту, всі держави-учасниці повинні повністю співпрацювати з Судом для підтримки його мандату. Палата також нагадала, що Суд виконує функції, які відповідають загальним інтересам міжнародної спільноти, здійснюючи юрисдикцію щодо найтяжчих міжнародних злочинів, які включають серйозні порушення основоположних норм міжнародного права", - підсумували у відомстві. 

Що відомо про візит Путіна до Монголії

30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стала першим візитом диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну.

2 вересня російський диктатор все ж прилетів із візитом до Монголії. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася арештовувати Путіна.

Монголія заявила, що не заарештувала російського диктатора Володимира Путіна, бо залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Гаага
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