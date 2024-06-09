Моді склав присягу на третій термін прем'єр-міністра Індії
У неділю, 9 червня, Нарендра Моді склав присягу прем'єр-міністра Індії на рекордний третій термін, але як голова коаліції після невдачі на виборах
Про це повідомляє Reuters.
На урочистій церемонії в Раштрапаті Бхаван, президентському палаці в Нью-Делі, на якій були присутні тисячі високопосадовців, в тому числі лідери семи регіональних країн, зірки Боллівуду та промисловці, президент Друпаді Мурму привів Моді до присяги.
Як стверджують у виданні, 73-річний Моді є лише другою людиною після лідера проголошення незалежності Джавахарлала Неру, яка обіймає посаду прем'єр-міністра вже третій термін поспіль.
Він отримав третій термін на виборах, що завершилися 1 червня, за підтримки 14 регіональних партій у складі очолюваного його партією "Бхаратія Джаната" (БДП) Національно-демократичного альянсу (НДА), на відміну від попередніх двох термінів, коли його партія здобула абсолютну більшість голосів.
За оцінками аналітиків, новий термін Моді на посаді прем'єр-міністра, ймовірно, буде пов'язаний з труднощами у досягненні консенсусу щодо спірних політичних і програмних питань в умовах різних інтересів регіональних партій і сильної опозиції.
"Ми отримали більшість, але для управління країною вирішальне значення має одностайність, ми будемо прагнути до одностайності", - заявив Моді після того, як НДА офіційно назвав його головою коаліції.
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У вівторок, 4 червня, чинний прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його партія здобула перемогу на цьогорічних парламентських виборах.
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