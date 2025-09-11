Могла готуватися впродовж місяців: ISW назвав мету вторгнення РФ у повітряний простір Польщі

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 10 вересня.

Аналітики навели заяву прем’єр-міністра Дональда Туска, який вказав на те, що вперше значна кількість російських БПЛА потрапила до Польщі з напрямку Білорусі, і напрям руху дронів був незвичним. Він пояснив попередні випадки помилками (ймовірно, маючи на увазі помилку оператора), втратою орієнтації через роботу українських засобів радіоелектронної боротьби або дрібними провокаціями РФ.

"Вторгнення щонайменше 19 дронів в одну ніч із 9 на 10 вересня є помітним і приблизно втричі більшим за всю кількість засобів ураження, які падали в Польщі за весь час війни. Малоймовірно, що така кількість потрапила до повітряного простору Польщі випадково або внаслідок технічної помилки оператора", - зауважують в ISW.

Також аналітики звернули увагу на слова польського військового посадовця агентству Reuters, за якими принаймні деякі з БПЛА були дронами-приманками типу "Гербера". Польський журналіст Марек Будзіш 10 липня заявляв про звіт із не уточнених джерел, опублікований 2 липня, за яким українські військові виявляли в російських дронах польські та литовські SIM-картки. Це, згідно зі звітом, могло вказувати на підготовку Росії пробних ударних коридорів у Польщі та Литві.

"Росія могла готуватися до нападу 9-10 вересня протягом місяців, що підтверджує, що вторгнення не було випадковістю чи результатом роботи української РЕБ", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті припускають, що Росія намагається оцінити спроможності та реакцію Польщі та НАТО, сподіваючись використати цю інформацію в майбутніх сценаріях конфліктів із альянсом.

За оцінками ISW, Росія докладає "багатосторонніх зусиль" для підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО. Перевірка технічних можливостей та політичної рішучості НАТО може бути частиною цієї кампанії, і Росія, "схоже, стає дедалі сміливішою щодо того, яку ескалацію вона готова випробувати", резюмують аналітики.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.