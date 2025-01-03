Молдова підвищила тарифи на опалення й електроенергію за вимогою постачальників

Про це інформує NewsMaker та Інтерфакс-Україна.

Тариф на електроенергію чеської компанії Premier Energy зросте на 75% - з 2,34 лея/кВт-год до 4,10 лея/кВт-год (на лей менше, ніж просив постачальник). Відомо, що ця компанія обслуговує понад 70% території Молдови.

Водночас тарифи на електроенергію від FEE Nord, яка обслуговує громадян на більш ніж 20% території республіки, підвищать на 65%.

Також для молдован підвищили ціни на опалення. Тарифи на теплову електроенергію від Termoelectrica підвищаться на 38%, тоді як на продукцію компанії CET Nord - на 16%.

Нові тарифи набудуть чинності з моменту публікації в Monitorul Oficial.

Що відомо про НС в енергетиці Молдови

16 грудня 2024 року у Молдові ввели режим надзвичайного стану в енергетиці на 60 днів через проблеми постачання російського газу до країни з 2025 року.

24 грудня Молдова отримала можливість збільшити квоту на імпорт електроенергії з Євросоюзу на тлі дефіциту, який може виникнути у разі зупинки постачань російського газу в невизнане Придністров'я.

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови 27 грудня затвердила заходи з метою знизити споживання електроенергії в години пік.

3 січня премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що країна зіткнулася з безпековою кризою після того, як РФ припинила постачати газ до невизнаного Придністровʼя.