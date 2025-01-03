Премʼєр Молдови попередив про безпекову кризу через зупинку поставок газу до Придністровʼя

Про це пише Reuters.

За словами Речана, таким чином Москва прагне повернути проросійські сили до влади в Молдові та використати це проти України.

"Ставлячи під загрозу майбутнє протекторату, який вона підтримувала протягом трьох десятиліть, намагаючись дестабілізувати Молдову, Росія розкриває неминучий результат для всіх своїх союзників - зраду та ізоляцію. Ми розглядаємо це як кризу безпеки, спрямовану на те, щоб забезпечити повернення проросійських сил до влади в Молдові та озброєння нашої території проти України, з якою ми ділимо кордон довжиною 1200 км", - заявив глава молдовського уряду.

Водночас він підкреслив, що Кишинів залишається відкритим для допомоги Придністровʼю.

"Альтернативні енергетичні рішення, такі як системи на основі біомаси, генератори, гуманітарна допомога та необхідні ліки, готові до доставки, якщо керівництво відокремленої частини країни прийме цю підтримку", - сказав Речан.

Що передувало

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня у невизнаному Придністровʼї через відсутність енергоресурсів зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.