Монголи готові закрити очі на Міжнародний кримінальний суд в обмін на економічні преференції, - політолог Денисенко про візит і можливість арешту Путіна

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Улан-Батор чітко розуміє, що йому за це нічого не буде, тому що сьогодні речник Міжнародного кримінального суду заявив, що може бути застосовано проти країни, яка ослухалася ордеру на арешт. Буде зібрана спеціальна асамблея, за участі всіх країн-учасників Міжнародного кримінального суду, які обговорюватимуть наслідки цієї події. В результаті буде глибоке занепокоєння або щось подібне, і глобально від цього Улан-Батор нічого не виграє і не програє. У найгіршому випадку його виключать із цієї структури, і серйозних наслідків для Монголії це не матиме", - зазначив політолог.

Важливим моментом є те, чому Улан-Батор на це пішов: "Тут була абсолютно чітка купівля керівництва Монголії зі сторони Російської Федерації. Справа в тому, що Росія виключила Монголію зі свого ембарго на поставки 95-го бензину за межі Російської Федерації. Зараз діє заборона на виїзд 95-го бензину з Росії на найближчі півроку, але Улан-Батор виключений з цього списку. Це критично для Монголії, і навіть уже є заява прем’єр-міністра Монголії, який сказав, що зиму вони спокійно проживуть з бензином і паливом з Російської Федерації, і проблем для Монголії не буде. Також Монголія вимагає зараз від РФ зняти мита на імпорт монгольської продукції до Росії на 800 товарів, які є критичними для монгольської економіки. Рішення з цього приводу ще немає, але я впевнений, що по великій частині цих товарів мита будуть зняті або суттєво знижені", - сказав Денисенко.

За його словами, Монголія ніколи не була ворогом Російської Федерації.

"Монголія стиснута між двома країнами: це маленька країна з невеликим населенням між величезною Росією і величезним Китаєм. Причому з обома країнами вона мала свою історію не завжди позитивних стосунків. Тому монголи прийняли для себе політичне рішення про те, що вони готові закрити очі на Міжнародний кримінальний суд в обмін на певні економічні преференції. Це тільки те, що лежить на поверхні. Далі можна говорити про те, що Монголія — дуже цікава країна з величезними природними ресурсами, від міді до багатьох інших важливих металів. Нею зацікавлені не лише Китай і Росія, а й цілий рядом дуже впливових, демократичних країн, які не зроблять нічого Монголії. Також зараз триває торгівля, хто буде будувати атомну станцію в Монголії: російський "Росатом" чи французи. Обидві сторони, французи і росіяни, говорять, що готові і вже перемагають у цьому змаганні. Тому тут можуть бути торги за великі знижки від "Росатома". На жаль, демократія також має в сучасному світі свої прайси, і до цього треба ставитися цинічно, як це роблять багато інших країн", - зауважив він.

Що відомо про візит Путіна до Монголії

30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну.

Крім цього, правозахисна організація Human Rights Watch закликала Монголію заарештувати Володимира Путіна.

У понеділок, 2 вересня, Путін прилетів із візитом до Монголії на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха.