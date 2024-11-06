"Москва не має ілюзій": у МЗС Росії прокоментували перемогу Трампа на виборах у США

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, передає Интерфакс.

"Росія працюватиме з новою адміністрацією, коли вона "пропишеться" в Білому домі, жорстко відстоюючи російські національні інтереси та орієнтуючись на досягнення всіх поставлених цілей "спеціальної військової операції". Наші умови незмінні й у Вашингтоні добре відомі",- кажуть у зовнішньополітичному відомстві РФ.

Також там додали, що Москва "не має ілюзій щодо обраного американського президента, який добре відомий у Росії".

За словами росіян, перемога Трампа "відображає невдоволення американців як результатами правління адміністрації Джозефа Байдена, так і передвиборчою програмою Демократичної партії", а результати голосування "не скасовують глибокого громадянського розколу в США".

"Керівна в США політична еліта, незалежно від партійної приналежності, дотримується антиросійських установок і лінії на "стримування Москви". Ця лінія не схильна до коливань внутрішньополітичного барометра в США, чи то йдеться про "Америку насамперед" у трактуванні Трампа та його прихильників, чи то про "світопорядок, заснований на правилах", на чому "зациклені" демократи", - йдеться у заяві російського МЗС.