На грецькому острові Серіфос спалахнула масштабна лісова пожежа: кілька сіл евакуюють

Про це повідомляє Reuters.

Десятки пожежників із 15 пожежними машинами боролися з пожежею за підтримки водоносного гелікоптера. Воно спалахнуло серед низької рослинності в суботу та швидко поширилося через сильний вітер, повідомила пожежна команда.

Мер острова Костас Ревінтіс заявив, що лісова пожежа, яка в один момент охопила 15 кілометрів, пошкодила бази відпочинку та склади.

Через жарку та вітряну погоду на більшій частині країни в суботу, 29 червня, спалахнули десятки лісових пожеж, і влада порадила людям триматися якомога далі від лісистих районів.

Лісова пожежа в гірській лісовій місцевості неподалік від Афін зменшилася до ранку неділі, але близько 160 пожежників все ще гасять вогонь.

За словами метеорологів, сильний вітер не вщухне до кінця неділі.

Лісові пожежі є звичайним явищем у цій середземноморській країні, але останніми роками вони стали більш руйнівними, оскільки літо стало спекотнішим, сухішим і вітрянішим, що вчені пов’язують із наслідками зміни клімату.

Після смертоносних лісових пожеж минулого літа та найтеплішої зими за всю історію Греція розробила нову доктрину, яка передбачає розгортання додаткової пожежної машини для кожної нової пожежі, прискорення авіаційної підтримки та очищення лісів.