Світ наблизиться до ядерної катастрофи, якщо Росія оголосить війну Україні, - військовий експерт Михайло Жирохов

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"На жаль, у випадку, якщо буде оголошена війна, можна говорити, що світ наблизиться до ядерної катастрофи ще на крок. Тому що російська армія нині налічує 2 млн військовослужбовців, і це без мобілізації. У разі мобілізації вона може подвоїтись. Зараз Україна має близько 300-400 тис. військовослужбовців, і фактично росіяни можуть зробити так, як вони зробили у Першу світову та Другу світову: просто завалити нас і західний світ трупами", - підкреслив Жирохов.

Також військовий експерт додав, що Європейські країни останні роки базувалися на військовій міці Сполучених Штатів Америки.

"Вимушений констатувати, що Європейські країни останні роки повністю спиралися на американську військову міць, тому власні військові потенціали у них дуже низькі й це не добре в рамках того, що Росія почне велику війну. Зараз є деякі моменти, що цей потенціал відновлюється, але це відновлення буде знову ж таки з часом, воно не відбувається за 2 місяці або за 3- 4. Такі потуги є вже у Польщі, Балтійські країни вже почали приховану мобілізацію, але знову ж таки, вся міць Європи базується на військовій міці Сполучених Штатів Америки", - зауважив військовий експерт.



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