Над гідроелектростанцією у Фінляндії помітили підозрілий дрон

Про це пише видання Yle.

Повідомляється, що дрон помітив перехожий та звернувся в поліцію. Правоохоронці підтвердили цю інформацію журналістам, однак не стали розкривати подробиці через слідчі заходи.

У виданні відмітили, що із серпня над електростанціями країни встановлено безпольотні зони, на території яких заборонено використовувати безпілотники.

Валаяскоскі належить компанії Kemijoki Oy. За словами керівника служби з надзвичайних ситуацій Юхі Кютелахті, на електростанціях ведеться відеоспостереження, проте воно не зафіксувало оператора дрона.