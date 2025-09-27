Над гідроелектростанцією у Фінляндії помітили підозрілий дрон
Над гідроелектростанцією Валаяскоскі у фінському місті Рованіємі помітили безпілотник. Інцидент стався минулих вихідних
Про це пише видання Yle.
Повідомляється, що дрон помітив перехожий та звернувся в поліцію. Правоохоронці підтвердили цю інформацію журналістам, однак не стали розкривати подробиці через слідчі заходи.
У виданні відмітили, що із серпня над електростанціями країни встановлено безпольотні зони, на території яких заборонено використовувати безпілотники.
Читайте також: Повітряна загроза: для чого Росії дронові провокації у Європі та якою мала б бути відсіч НАТО
Валаяскоскі належить компанії Kemijoki Oy. За словами керівника служби з надзвичайних ситуацій Юхі Кютелахті, на електростанціях ведеться відеоспостереження, проте воно не зафіксувало оператора дрона.
- Нагадаємо, увечері 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
- 25 вересня повідомлялося, що данський аеропорт Ольборг, який використовується для комерційних і військових польотів, закривали через безпілотники, які були виявлені у повітряному просторі над летовищем. Уночі проти 26 вересня, Данія знову закривала аеропорт Ольборг через повідомлення про підозрілі обʼєкти.
- У ніч на 26 вересня над шведським архіпелагом Карлскруна помітили невідомі дрони з миготливими вогнями.
