Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Невідомі дрони помітили неподалік військово-морської бази у Швеції

Невідомі дрони помітили неподалік військово-морської бази у Швеції

Катерина Ганжа
27 вересня, 2025 субота
10:18
безпілотник, дрон

У ніч на 26 вересня над шведським архіпелагом Карлскруна помітили невідомі дрони з миготливими вогнями

Зміст

Про це повідомляє SVT.

Про польоти підозрілих апаратів повідомили жителі двох населених пунктів. Приїхавши на місце інциденту, їх також помітили і поліцейські. 

"Це більша модель, схожа на ту, що спостерігалася над Данією та Сконе", - зазначив черговий слідчий Маттіас Лундгрен. 

Повідомляється, що правоохоронці склали заяву про порушення закону про авіацію та закону про охорону об’єктів.

За даними координаційного центру поліції, йдеться про два безпілотники, які світилися червоними та зеленими вогнями. Наразі жоден об'єкт не вдалося вилучити. Також у справі немає підозрюваних. При цьому, у поліції вважають, що інцидент може бути пов’язаним із нещодавніми подіями в Данії та Норвегії.

Також зазначається, що район, де були помічені безпілотники, знаходиться в декількох кілометрах від військово-морської бази в Карлскруні.

Військові кажуть, що офіційних повідомлень про інцидент не отримували.

  • Ввечері 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
  • 25 вересня повідомлялося, що данський аеропорт Ольборг, який використовується для комерційних і військових польотів, закривали через безпілотники, які були виявлені у повітряному просторі над летовищем. Уночі проти 26 вересня, Даніязнову закривала аеропорт Ольборг через повідомлення про підозрілі обʼєкти.
Теги:
Новини
Суспільство
Швеція
безпілотник
Більше новин
