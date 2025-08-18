"Нам є, що там робити": політолог Буряченко про перспективи політики України на Південному Кавказі

Таку думку висловив кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих міст" Олексій Буряченко у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

"Я багато спілкуюся з нашими друзями з Азербайджану, з представниками діаспори в Україні, які або залишилися, або поїхали до Азербайджану після повномасштабного вторгнення. Ці люди дійсно налаштовані на активну співпрацю з Україною. Направду, є величезна кількість спільних можливостей, спільних проєктів. І як Азербайджан налаштований на співпрацю з Україною, тому що бачить величезний потенціал в цьому, як, до речі, і Туреччина, так і Україна. Як на мене, ті люди, які були в Баку, ті люди, які розуміють, скажімо, зовнішній і внутрішній пріоритети політики Алієва, відповідно і президента Туреччини Ердогана, розуміють, що в Україні точно є про що говорити з країнами Південного Кавказу, і наша політика дійсно має бути набагато активнішою, ніж є зараз", - сказав він.

Олексій Буряченко зауважив, що найголовнішою проблемою є те, що в Україні війна. Тому фокус уваги країни переважно на військовій підтримці, економіці, пошуку фінансів і зброї.

"Проблема найголовніша в тому, що в нас війна. І ми зараз 90% своєї уваги так чи інакше приділяємо або питання підсилення армії, або питанню економічної стабілізації, або питанню пошуку фінансування та зброї. А от питання, скажімо так, відкриття нових можливостей дипломатичних з іншими країнами, це вийшло на інший план. Хоча от країни Середньої Азії, країни Близького Сходу зараз в них розвиваються надзвичайно динамічно їхні взаємозв'язки. Я слідкую за їхніми засобами масової інформації. В них прямо на очах реалізуються транскордонні проєкти, утворюється, відповідно, багато об'єднань міждержавних і транскордонних, до яких, на превеликий жаль, Україна жодним чином не долучена. Тобто нам дійсно є, що там робити. Нам це має бути надзвичайно цікаво. І я глибоко переконаний, що вектор нашої зовнішньої політики має бути не тільки направлений в сторону Європейського Союзу, але і в тому числі на країни Близького Сходу і Середньої Азії", - вважає виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих міст".