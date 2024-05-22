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"Нам важлива участь Мозамбіку у Саміті миру": Зеленський провів телефонну розмову з президентом Філіпе Ньюзі

22 травня, 2024 середа
16:35
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Мозамбіку Філіпе Ньюзі та заявив про важливість участі країни у Саміті миру

Зміст

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський розповів, що під час розмови президенти відзначили нещодавнє відкриття посольства України в Мапуту - столиці Мозамбіку. 

“Переконаний, це сприятиме розвитку відносин між нашими державами”, - написав він. 

Також очільники країн обговорили питання продовольчої безпеки.

“Україна експортує зерно до Мозамбіку, але готова ділитись і своїм багатим досвідом в агропромисловості. Мозамбік також може бути важливою логістичною ланкою в постачанні українського продовольства до інших країн Африки. Питання продовольчої безпеки буде одним з основних на нашому Саміті миру у Швейцарії, тому для нас важлива участь Мозамбіку", - додав Зеленський.

Зазначимо, подробиць стосовно того, чи візьме Мозамбік участь у Саміті, поки невідомо.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров. 

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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