"Наступна маячня Кремля - повʼязати ІДІЛ й Україну": експерт Денисенко про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол"
Політичний експерт Вадим Денисенко вважає, що путінський режим буде намагатись зосередити головну інформаційну кампанію на США, щоб спробувати продавити ідею співпраці України з ІДІЛ
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Зараз росіяни будуть намагатись викликати емпатію до себе. Це буде розраховано на зовнішній світ. Сьогодні представники багатьох країн, в тому числі і ЄС, вже висловили своє співчуття. У багатьох країнах несуть квіти до посольства РФ. Я вважаю, що зараз Путін з одного боку буде намагатись викликати у світі емпатію до себе, а з іншого - зосередити головну інформаційну кампанію на США, щоб спробувати продавити ідею співпраці України з ІДІЛ. Хоча це повна маячня, але вони цілком ймовірно, підуть на такий крок", - пояснив Денисенко.
Експерт переконаний, що Росія буде намагатись тиснути на США в інформаційному полі.
"Росіяни будуть намагатись поєднати версію США про ІДІЛ і свою про Україну. Я вважаю, що зараз інформаційне поле війни буде переноситись до Вашингтону. Це стане для нас викликом у найближчі кілька тижнів. Дипломатичним й інформаційним", - додав він.
- Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня, невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
- У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
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