"Наступна маячня Кремля - повʼязати ІДІЛ й Україну": експерт Денисенко про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол"

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Зараз росіяни будуть намагатись викликати емпатію до себе. Це буде розраховано на зовнішній світ. Сьогодні представники багатьох країн, в тому числі і ЄС, вже висловили своє співчуття. У багатьох країнах несуть квіти до посольства РФ. Я вважаю, що зараз Путін з одного боку буде намагатись викликати у світі емпатію до себе, а з іншого - зосередити головну інформаційну кампанію на США, щоб спробувати продавити ідею співпраці України з ІДІЛ. Хоча це повна маячня, але вони цілком ймовірно, підуть на такий крок", - пояснив Денисенко.

Експерт переконаний, що Росія буде намагатись тиснути на США в інформаційному полі.

"Росіяни будуть намагатись поєднати версію США про ІДІЛ і свою про Україну. Я вважаю, що зараз інформаційне поле війни буде переноситись до Вашингтону. Це стане для нас викликом у найближчі кілька тижнів. Дипломатичним й інформаційним", - додав він.