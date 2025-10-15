НАТО готує нові правила, які дозволять збивати російські літаки, - The Telegraph
Країни НАТО обговорюють запровадження єдиних правил для негайного реагування на російські літаки, які становлять загрозу
Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, країни НАТО прагнуть узгодити спільні принципи відкриття вогню по ворожих цілях. Зокрема мова йде про винищувачі, що несуть ракети класу "повітря-земля" і входять у повітряний простір країн Альянсу.
"Керівники оборонних відомств хочуть, щоб російські літаки, що несуть ракети наземного призначення над повітряним простором союзників, стали можливими цілями", - йдеться у повідомленні.
Нові правила обговорюватимуть міністри оборони країн НАТО на зустрічі у середу, 15 жовтня. Альянс змушений діяти на тлі зростання кількості російських провокацій у повітрі.
- 19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, після чого уряд країни ініціював консультації з НАТО відповідно до статті 4.
- 25 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що погоджується зі словами лідера США Дональда Трампа, що потрібно збивати російські літаки в разі, якщо ті порушують повітряний простір країн-членів Альянсу.
- 14 жовтня Рютте заявив, що російські літаки не становлять реальної небезпеки, і реакція Альянсу завжди зважена: "якби ми були б слабкими, то одразу б збивали".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе