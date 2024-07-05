НАТО на Вашингтонському саміті планує закликати країн-члени до стандартизації боєприпасів, - Reuters

Про це Reuters розповів анонімний представник НАТО.

"Україна показала, що наша стандартизація була хороша на папері, але не така хороша на ділі", - сказав співрозмовник інформаційного агентства, маючи на увазі 155-мм артилерійські снаряди.

Нестача таких боєприпасів спостерігається у всьому світі через повномасштабну війну Росії проти України.

Водночас зазначається: НАТО підтримує дотримання стандартів для використання стрілецької зброї, зокрема штурмових гвинтівок, - це дає змогу союзникам використовувати боєприпаси один одного, але з артилерійськими боєприпасами "це не так просто".

"Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його впровадження є добровільним, а відсутність дотримання фрагментує ринок і перешкоджає потокам поставок. Чотирнадцять країн НАТО залишили за собою право відхилятися від стандарту, тобто існують різні типи боєприпасів калібру 155 міліметрів", - розповідає Reuters.

Артилерійські експерти зауважують, що різні снаряди можна використовувати в різних гаубицях, проте операторам слід вказувати під час завантаження в гармату технічні характеристики снарядів. У протилежному випадку - вони можуть не влучити в ціль на 50 або 60 метрів.

Водночас інформаційне агентство додає, що стосовно такого рішення Альянсу може розгорнутись опозиція виробників боєприпасів, адже такий крок може підвищити конкуренцію та знизити ціни.

Саміт НАТО у Вашингтоні

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.