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НАТО на Вашингтонському саміті планує закликати країн-члени до стандартизації боєприпасів, - Reuters

5 липня, 2024 п'ятниця
16:40
Світ НАТО

Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні 9-11 липня прагне взяти зобов’язання в галузі оборонної промисловості та планує закликати держав-членів блоку збільшити виробництво зброї та повернутися до жорсткішої стандартизації снарядів

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Про це Reuters розповів анонімний представник НАТО.

"Україна показала, що наша стандартизація була хороша на папері, але не така хороша на ділі", - сказав співрозмовник інформаційного агентства, маючи на увазі 155-мм артилерійські снаряди. 

Нестача таких боєприпасів спостерігається у всьому світі через повномасштабну війну Росії проти України.

Водночас зазначається: НАТО підтримує дотримання стандартів для використання стрілецької зброї, зокрема штурмових гвинтівок, - це дає змогу союзникам використовувати боєприпаси один одного, але з артилерійськими боєприпасами "це не так просто".

"Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його впровадження є добровільним, а відсутність дотримання фрагментує ринок і перешкоджає потокам поставок. Чотирнадцять країн НАТО залишили за собою право відхилятися від стандарту, тобто існують різні типи боєприпасів калібру 155 міліметрів", - розповідає Reuters.

Артилерійські експерти зауважують, що різні снаряди можна використовувати в різних гаубицях, проте операторам слід вказувати під час завантаження в гармату технічні характеристики снарядів. У протилежному випадку - вони можуть не влучити в ціль на 50 або 60 метрів.

Водночас інформаційне агентство додає, що стосовно такого рішення Альянсу може розгорнутись опозиція виробників боєприпасів, адже такий крок може підвищити конкуренцію та знизити ціни.

Саміт НАТО у Вашингтоні 

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

  • 27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу.
  • 19 червня держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що США очікують, що до наступного саміту НАТО ще понад двадцять країн підпишуть двосторонні безпекові угоди з Україною.
  • 23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запрсити Україну до Альянсу.
  • Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні.
  • 5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.
Теги:
Україна
зброя
НАТО
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