Найдорожчі вибори США: FT підрахувало, скільки витратили кандидати на президентські перегони

Про це повідомляє Financial Times, передає Суспільне.

Згідно з цими підрахунками, президентська кампанія 2024 року - найдорожчі вибори в історії Сполучених Штатів.

Остаточна звітність партій в середині жовтня показала, що кампанії, зовнішні групи та партійні комітети Гарріс і Трампа разом зібрали майже $4,2 млрд.

Натомість демократи залучили більше коштів - понад $2,3 млрд і витратили $1,9 млрд. Водночас республіканці залучили трохи більш як $1,8 млрд і витратили $1,6 млрд.

Зазначається, що основна частина грошей з обох сторін пішла на медіа та рекламу. А більшість із цієї сфери - на сім хитких штатів, які великою мірою визначатимуть підсумки виборів.