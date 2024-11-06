Найдорожчі вибори США: FT підрахувало, скільки витратили кандидати на президентські перегони
Республіканець Дональд Трамп і демократка Камала Харріс зібрали на свою передвиборчу кампанію $4,2 млрд, а витратили $3,5 млрд
Про це повідомляє Financial Times, передає Суспільне.
Згідно з цими підрахунками, президентська кампанія 2024 року - найдорожчі вибори в історії Сполучених Штатів.
Остаточна звітність партій в середині жовтня показала, що кампанії, зовнішні групи та партійні комітети Гарріс і Трампа разом зібрали майже $4,2 млрд.
Натомість демократи залучили більше коштів - понад $2,3 млрд і витратили $1,9 млрд. Водночас республіканці залучили трохи більш як $1,8 млрд і витратили $1,6 млрд.
Зазначається, що основна частина грошей з обох сторін пішла на медіа та рекламу. А більшість із цієї сфери - на сім хитких штатів, які великою мірою визначатимуть підсумки виборів.
- У Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США стане Камала Гарріс або Дональд Трамп.
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