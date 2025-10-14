"Найгірше за всю історію": Трампу не сподобалось його фото з обкладинки Time

Журнал Time опублікував матеріал про миротворчу діяльність президента США Дональда Трампа на Близькому Сході. Однак обкладинка з його фотографією викликала обурення з боку американського лідера.

Як пише Newsweek, про це президент написав на своїй сторінці в Truth Social.

"Журнал Time написав про мене відносно хорошу статтю, але фотографія, мабуть, найгірша за всю історію", - наголосив Трамп.

За його словами, на знімку "видалили" його волосся, а над головою з’явилася деталь, яка нагадує плаваючу корону, але вона виглядає "дуже маленькою".

"Я ніколи не любив фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і вона заслуговує на критику. Що вони роблять і чому?", - підсумував Трамп.