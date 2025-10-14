Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
"Найгірше за всю історію": Трампу не сподобалось його фото з обкладинки Time

Марія Науменко
14 жовтня, 2025 вiвторок
10:23
Світ Обкладинка журналу Time

Президент США Дональд Трамп розкритикував фотографію на обкладинці останнього номера журналу Time, присвяченого його миротворчим зусиллям на Близькому Сході

Зміст

Журнал Time опублікував матеріал про миротворчу діяльність президента США Дональда Трампа на Близькому Сході. Однак обкладинка з його фотографією викликала обурення з боку американського лідера.

Як пише Newsweek, про це президент написав на своїй сторінці в Truth Social.

"Журнал Time написав про мене відносно хорошу статтю, але фотографія, мабуть, найгірша за всю історію", - наголосив Трамп.

За його словами, на знімку "видалили" його волосся, а над головою з’явилася деталь, яка нагадує плаваючу корону, але вона виглядає "дуже маленькою".

"Я ніколи не любив фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і вона заслуговує на критику. Що вони роблять і чому?", - підсумував Трамп.

  • 13 жовтня угрупування ХАМАС почало звільняти ізраїльських заручників за умовами угоди щодо припинення вогню в секторі Гази. 
  • Також цього дня президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю, де виступив перед парламентом країни, заявивши, що досягнуте перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС знаменує "кінець епохи терору та смерті" на Близькому Сході.
