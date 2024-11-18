"Не склалися особисті стосунки": політик Рибачук припустив, чому не запросили Зеленського на G20 до Бразилії
Політик Олег Рибачук, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005), зазначив, що Бразилія як країна, що приймає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада, має право визначати кого запрошувати, а кого ні
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Низка спостерігачів звернули увагу, що Зеленський цього разу не був запрошений до Великої двадцятки. Думаю, що на цій зустрічі вони якось будуть це пояснювати. Але те, що про Україну будуть говорити й вона буде однією з основних тем, це для нас важливо. Хоча на тому зібранні Двадцятки нема переваги або "контрольних акцій" у прихильників щодо співпраці з Путіним", - зауважив політик.
За його словами, Бразилія – одна з причин, чому Зеленського не запросили, бо саме у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада відбудеться саміт G20.
"Відсутність запрошення Зеленського це є не стільки небажання Двадцятки, а скільки свої "тьорки" між Лулу (президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, - ред.) і Зеленським. У них не склалися особисті стосунки, що запросто може бути поясненням. Бо країна, яка приймає саміт, має визначальне право - кого запрошувати, а кого ні", - резюмував Олег Рибачук.
- 30 липня президент США Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою і заявив про плани відвідати саміт G20 у Ріо-де-Жанейро 18 - 19 листопада.
- 18 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що він не приїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. За словами очільника Кремля, він не хоче "зірвати" саміт.
- 18 листопада у Bloomberg повідомили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує представити на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро власний план врегулювання війни в Україні шляхом заморозки конфлікту на нинішніх лініях фронту.
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