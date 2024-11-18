"Не склалися особисті стосунки": політик Рибачук припустив, чому не запросили Зеленського на G20 до Бразилії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Низка спостерігачів звернули увагу, що Зеленський цього разу не був запрошений до Великої двадцятки. Думаю, що на цій зустрічі вони якось будуть це пояснювати. Але те, що про Україну будуть говорити й вона буде однією з основних тем, це для нас важливо. Хоча на тому зібранні Двадцятки нема переваги або "контрольних акцій" у прихильників щодо співпраці з Путіним", - зауважив політик.

За його словами, Бразилія – одна з причин, чому Зеленського не запросили, бо саме у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада відбудеться саміт G20.

"Відсутність запрошення Зеленського це є не стільки небажання Двадцятки, а скільки свої "тьорки" між Лулу (президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, - ред.) і Зеленським. У них не склалися особисті стосунки, що запросто може бути поясненням. Бо країна, яка приймає саміт, має визначальне право - кого запрошувати, а кого ні", - резюмував Олег Рибачук.