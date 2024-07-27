Негативно впливає на відносини з ЄС: Боррель застеріг Китай від співпраці з Росією

Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх справ.

Як стверджує Боррель, "експорт Китаєм великої кількості товарів і предметів подвійного призначення є підтримкою Росії у нарощуванні її військової техніки".

Це, на його думку, суттєво підриває відносини між ЄС та Китаєм.

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Він також закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни в Україні.

Верховний представник ЄС також попросив Китай підтримати мирний процес в Україні і зазначив, що спільна заява з Бразилією від травня 2024 року не йде в цьому напрямку.