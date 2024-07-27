Негативно впливає на відносини з ЄС: Боррель застеріг Китай від співпраці з Росією
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ван Ї на полях регіонального форуму АСЕАН висловив стурбованість щодо підтримки Китаєм війни РФ проти України та закликав сприяти мирному процесу
Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх справ.
Як стверджує Боррель, "експорт Китаєм великої кількості товарів і предметів подвійного призначення є підтримкою Росії у нарощуванні її військової техніки".
Це, на його думку, суттєво підриває відносини між ЄС та Китаєм.
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Він також закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни в Україні.
Верховний представник ЄС також попросив Китай підтримати мирний процес в Україні і зазначив, що спільна заява з Бразилією від травня 2024 року не йде в цьому напрямку.
- 24 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Гуанчжоу провів переговори з очільником МЗС Китаю Ван Ї. Обговорили, зокрема, Саміт миру та шляхи припинення агресії РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, під час зустрічі у Китаї підтвердили, що не постачатимуть росіянам зброю.
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