Немає чіткого розуміння. що буде, якщо НАТО зіб'є літак РФ, - журналістка Висоцька

Про це в етері Еспресо розповіла кореспондентка Тетяна Висоцька.

"Немає зараз чіткого розуміння, що буде, якщо НАТО дійсно зіб'є російський літак над своєю територією. Бо це не дрон, де нема людини, де нема пілотів, це справжній літак. Тобто це вже ескалація на всі 100%, це вже, можливо, початок якогось нового витка війни, це, можливо, початок Третьої світової". - сказала вона.

На думку Висоцької, важко сказати, чи взагалі колись наважиться держава НАТО збити російський літак, поки він не буде дійсно пряму загрозу нести для якихось урядових споруд, чи для громадян, чи для якихось інших об'єктів.

"І тому генсек НАТО Рютте, звісно, він між крапельками проходив на цій пресконференції, тому що йому треба було показати силу, йому треба було показати, що НАТО не боїться, йому треба було дати сигнал, у тому числі і Росії, і Кремлю, який спостерігав стовідсотково за цією пресконференцію. Треба було дати сигнал, що сила є, що бажання захищатися є, що відданість п'ятій статті Вашингтонської угоди є, тобто все є, але що буде насправді, якщо залетить російський винищувач і буде летіти, наприклад, там над Польщею, то не факт, що якщо чесно, що його зіб'ють", - зазначила журналістка.