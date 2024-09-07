"Несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи": у МЗС України відреагували на можливу передачу Іраном балістичних ракет до РФ

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно зі статутом ООН та нормами міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки", - зазначили у відомстві.

У заяві МЗС наголошується, що Україна вже понад два роки страждає від російських обстрілів, зокрема, дронами іранського виробництва.

"Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу", - йдеться у повідомленні.

Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву, а також вимагає від Ірану повністю припинити постачання зброї Росії.

"Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті, - попередили у МЗС. - Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин".