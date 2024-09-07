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"Несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи": у МЗС України відреагували на можливу передачу Іраном балістичних ракет до РФ

Марія Науменко
7 вересня, 2024 субота
12:59
Світ Іран Росія

Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії

Зміст

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно зі статутом ООН та нормами міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки", - зазначили у відомстві.

У заяві МЗС наголошується, що Україна вже понад два роки страждає від російських обстрілів, зокрема, дронами іранського виробництва.

"Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу", - йдеться у повідомленні.

Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву, а також вимагає від Ірану повністю припинити постачання зброї Росії.

"Іран має повністю та остаточно  припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті, - попередили у МЗС. - Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин".

  • Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану, і це є "неминучим". 
  • 6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.
  • У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.
Теги:
Україна
Росія
політика
МЗС
МЗС України
Іран
Війна з Росією
Військові новини
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