Незалежно від результатів парламентських виборів: Макрон виключив можливість своєї відставки
У вівторок, 11 червня, президент Франції Емманюель Макрон спростував чутки про свої наміри піти у відставку після парламентських виборів
Про це інформує Politico.
"Не "Національне об'єднання" пише конституцію і не його дух, - заявив Макрон. - Я ніколи не вірив опитуванням. Рішення, яке я прийняв, відкриває нову еру. Починається нова кампанія, і ми повинні дивитися на результати по кожному округу у світлі європейських виборів".
За його словами, навіть у разі перемоги партії "Національне об'єднання" на майбутніх парламентських виборах у Франції він не піде у відставку, спростувавши чутки, які посилились після перемоги "Національного об'єднання" на виборах до Європарламенту.
Натомість Макрон заявив, що братиме безпосередню участь у виборчій кампанії, і застеріг від припущень, що результат "Національного об'єднання" на європейських виборах вплине на парламентські вибори, які мають іншу систему голосування.
"Політика динамічна. Я ніколи не вірив опитуванням. Рішення, яке я прийняв, відкриває нову еру. Починається нова кампанія, і ми повинні дивитися на результати по кожному округу у світлі європейських виборів", - додав він.
- У неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відбулися вибори до Європейського парламенту, які, як очікується, можуть змінити майбутнє найбільшого у світі торговельного блоку.
- За даними Le Figaro із посиланням на екзит-поли, у Франції перемогла партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Натомість партія "Відродження" Еммануеля Макрона отримала друге місце.
- Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів після виборів до Європарламенту. Перший тур виборів має відбутися 30 червня
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