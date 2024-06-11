Незалежно від результатів парламентських виборів: Макрон виключив можливість своєї відставки

Про це інформує Politico.

"Не "Національне об'єднання" пише конституцію і не його дух, - заявив Макрон. - Я ніколи не вірив опитуванням. Рішення, яке я прийняв, відкриває нову еру. Починається нова кампанія, і ми повинні дивитися на результати по кожному округу у світлі європейських виборів".

За його словами, навіть у разі перемоги партії "Національне об'єднання" на майбутніх парламентських виборах у Франції він не піде у відставку, спростувавши чутки, які посилились після перемоги "Національного об'єднання" на виборах до Європарламенту.

Натомість Макрон заявив, що братиме безпосередню участь у виборчій кампанії, і застеріг від припущень, що результат "Національного об'єднання" на європейських виборах вплине на парламентські вибори, які мають іншу систему голосування.

"Політика динамічна. Я ніколи не вірив опитуванням. Рішення, яке я прийняв, відкриває нову еру. Починається нова кампанія, і ми повинні дивитися на результати по кожному округу у світлі європейських виборів", - додав він.