Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територій, - Туск

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територіальних поступок", - наголосив очільник польського уряду.

За його словами, міжнародна спільнота мусить посилити тиск на Росію аби досягти справедливого миру в Україні.

"Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру", - підсумував він.