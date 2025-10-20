Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територій, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив переконання, що будь-які спроби змусити Україну поступитися територіями є неприпустимими. На його думку, справедливого миру можна досягти лише за умови посилення міжнародного тиску на Кремль
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.
"Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територіальних поступок", - наголосив очільник польського уряду.
За його словами, міжнародна спільнота мусить посилити тиск на Росію аби досягти справедливого миру в Україні.
"Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру", - підсумував він.
- Днем раніше видання Financial Times писало, що Трамп лаявся на Зеленського у Вашингтоні, аби той погоджувався з умовами Путіна, бо інакше РФ "зруйнує" Україну.
- Натомість Трамп заявив, що під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським не обговорював тему передачі Донбасу Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.14
- Актуальне
- Важливе